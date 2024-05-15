T1》想不到吧！ 戰神爆冷爭冠

戰神逆轉擊敗特攻挺進總冠軍賽，全隊欣喜若狂。（記者王藝菘攝）

淘汰特攻 決戰台啤雲豹

戰神林秉聖（左）抱病上場，貢獻一己之力。

（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕真的呼應T1本季口號「想不到吧！」，第4種子台北戰神昨在殊死戰G5克服18分落後，靠曹薰襄決勝節拿10分、全場狂飆22分，加上恩多豪取34分、16籃板，終場以97：91逆轉衛冕軍新北中信特攻，系列賽3：2勝出，挺進5月24日總冠軍賽，將與台啤雲豹爭冠。

戰神曹薰襄決勝節拿10分、全場狂飆22分，成為致勝功臣。

（記者王藝菘攝）

成軍首季 季後賽下剋上

戰神在成軍首季就挺進季後賽，還演出「下剋上」的好戲，淘汰頭號種子特攻，讓外界都出乎意料，對此曹薰襄霸氣表示：「其實我進球場就知道會贏，不管落後幾分都一樣。」他說：「我相信下次大家看到我們不會說我們是新球隊，而是打進冠軍賽的球隊，甚至會是一支冠軍隊。」

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曹薰襄決勝節 摘下10分

戰神開賽就被特攻打出20：9攻勢，且上半場最多落後18分，但第三節靠陳文宏投進3顆三分球，拉出32：17的反擊攻勢重回戰線，加上曹薰襄在決勝節投進超前三分彈，強森在禁區逞威連進2球，連拿9分擴大領先，並成功擋下對手反撲，將冠軍戰門票收入囊中。

恩多、林秉聖 傷病照拚

林秉聖因發燒在賽前還吊點滴，表現不如前4場出色，全場9投1中僅拿5分，曹薰襄看到隊友抱病上陣，自己也打得更賣力，「即使他不舒服，還是趕來球場，就知道他有多渴望要贏球。」

強森有13分、12籃板，陳文宏斬獲11分，都是戰神的致勝功臣，代理教練許皓程也感謝子弟兵努力拚戰，恩多、林秉聖都是帶傷出賽，但全隊將士用命，接下來每一戰都在寫隊史紀錄，也會努力去拚。

主控林韋翰昨被禁賽沒能出賽，也重創特攻戰力，阿巴西和柯丹各拿25分最佳，艾德拿13分，克力斯有12分，但輸球宣告衛冕夢碎，T1本季也確定誕生新冠軍。

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