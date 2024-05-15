三太子男網挑戰賽》單打扳倒內山 許育修會內首勝

許育修扳倒日本第4種子內山靖崇，晉級三太子男網挑戰賽16強。（記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「台灣一哥」許育修甜蜜復仇，7：6（7：5）、6：3扳倒難纏的日本第4種子內山靖崇，開胡晉級2024華國三太子男網挑戰賽16強，這是許育修賽史單打會內首勝，讓地主希望很高興有了好的開始。

台日雙雄2022年曾在美國喬治亞州羅馬挑戰賽交手，當時力戰兩盤惜敗的許育修，如今不但實力提升更汲取過往經驗，在北市網球中心與內山靖崇拉鋸1小時57分鐘，直落2強壓31歲東洋老將。「一開始設定的戰術被反制，對方打法主動強勢，加上成功率又高，確實比較辛苦。」

請繼續往下閱讀...

克服開賽0：2劣勢的許育修透露，還好及時調整把狀態拉起來，加上搶7開始就打順手，才能力退強敵。喜歡回到主場出賽的「台灣一哥」，不忘感謝觀眾打氣，「大家熱情鼓勵，是我最堅強的後盾。」

今單、雙打2連戰

今日單、雙打二連戰，許育修自認體能不成問題，正常發揮還有機會再贏球。他與國立體大學弟黃琮豪再度合拍，去年成都世大運男雙、男團都勇奪金牌的最佳拍檔，首戰澳洲人馬迪蘭尼／普塞爾。

吳東霖敗給英選手

至於週日剛過26歲生日的壽星吳東霖，單打出師不利，1：6、5：7敗給英國年輕好手費里。雙打他搭配南韓鄭允成，首戰日本組合清水悠太／詹姆斯．特羅特。

三太子男網挑戰賽#許育修#吳東霖〈span〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法