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SGA轟34分 「雷」劈獨行俠

2024/05/15 05:30

亞歷山大吉爾吉斯（左）昨豪取34分，率領雷霆逆轉獨行俠。 （今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕亞歷山大吉爾吉斯用表現證明為何他夠格爭奪年度MVP，昨他在季後賽次輪G4豪取34分，包括在決勝節獨拿10分，還助攻隊友投進重要進球，率領雷霆克服14分落後，以100：96逆轉獨行俠，西部系列賽扳成2：2平手。

雷霆G4逆轉扳平

亞歷山大吉爾吉斯在最後4分02秒先靠中距離扳平比分，接著助攻霍倫格姆、多特投進三分球超前比分，他用得分和助攻，包辦球隊在決勝節22分的18分分，是改寫雷霆命運的重要功臣，關鍵的第5戰將回到主場進行。

「這場比賽可能是我生涯打過最重要的比賽。」亞歷山大吉爾吉斯表示，自己在場上努力閱讀防守且相信隊友，並專注在每一個回合，最後勝利就會屬於他們。亞歷山大吉爾吉斯系列賽繳出場均31.8分、9.8籃板、7助攻、1.3抄截的全能表現，讓東契奇也自嘆弗如，「即使我們干擾他，他的出手還是能進，或許有時應該祭出雙人包夾。」

東契奇大三元沒用

獨行俠不是沒贏球機會，但兩大球星在關鍵時刻表現掉漆，東契奇雖繳出18分、12籃板、10助攻的大三元數據，最後10.1秒的2罰1中沒能追平比分，至於厄文進攻能量不足，末節僅5投1中，全場只拿9分、9助攻。

獨行俠全隊僅52.2％罰球命中率種下敗因，有切膚之痛的東契奇也認為這是無法接受的表現，得回去加練才行。

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