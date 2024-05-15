騎士缺一哥 綠衫軍聽牌

塞爾提克J.布朗（右）在決勝節命中關鍵三分球，壓制騎士反撲。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾提克昨靠著「雙探花」塔圖姆、J.布朗聯手拿下60分，終場109：102擊敗殘缺陣容的騎士，在次輪系列賽取得3：1領先，挺進東部冠軍賽僅一勝之遙。

塔圖姆33分11籃板5助攻

塞爾提克明將回到主場力拚關門，歷史數據也對他們有利，過去7戰4勝制系列賽共出現281次3：1領先局面，晉級機率高達95.4％，而騎士則是置身懸崖邊緣，史上僅出現過13次翻盤戲碼。

請繼續往下閱讀...

塔圖姆攻下33分、11籃板、5助攻，季後賽生涯第12次單場至少拿30分、10籃板、5助攻，排名史上第8，他說：「在客場贏球是最令人開心的事，接下來就要回到波士頓，我們要打出最好的表現，讓主場球迷為我們歡呼。」

J.布朗命中關鍵三分球

塞爾提克最多領先15分，但騎士在決勝節打出10：2的攻勢追近，J.布朗在102：97領先時命中關鍵三分球，他全場攻下27分、8籃板，也是球隊的奪勝功臣。

米契爾系列賽場均有31.7分，卻因小腿傷勢缺陣，重創騎士戰力，但在「大帝」詹姆斯現身克里夫蘭觀戰助威下，依舊與塞爾提克一路鏖戰至決勝節，惜最後反撲攻虧一簣。

騎士坐鎮主場卻只有7次罰球機會，不比塞爾提克的24罰，成為勝負分水嶺，攻下30分的葛蘭德對此也頗有微詞，他說：「這真的很荒謬，我只知道我和隊友在場上被打了很多次，只有7罰真的很難贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法