約基奇連3場宰狼 金塊聽牌

約基奇（右）昨繳出40分、13次助攻且0失誤的完美演出，率金塊痛宰灰狼，西部準決賽2連敗後連拿3勝聽牌。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕4年3度勇奪MVP的約基奇，昨在西部準決賽G5繳出40分、13次助攻且0失誤的完美演出，率金塊衛冕軍112：97痛宰灰狼，2連敗後連拿3勝聽牌，連「新狼王」愛德華茲都輸得心服口服。

賽前領取年度MVP獎盃，約基奇大殺四方肆虐灰狼禁區，全場22投15中且穩定供輸，徹底打爆4屆年度防守球員得主戈貝爾，第4節快攻甚至難得暴扣震撼球迷，他還搞笑回應：「你知道，我是天生的怪物。為何不展示一下我的運動天賦呢？」

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40分、13助攻、0失誤

約基奇成為自2018年效力火箭的保羅後，第二位季後賽「40分、10助攻、0失誤」的球星，更是唯一締造「40分、13助攻、0失誤」傳奇紀錄。

面對約基奇統治級演出，愛德華茲只能望球興嘆，他說，「我只能笑，這就是我能做的。我無法生氣，他是NBA最好的球員，過去3場充分展現這點。」

領取年度MVP 有如神助

灰狼總帥芬屈直言：「他打出一場世界最佳球員表現，我們完全沒轍。」金塊隊友J.穆雷則說：「當約基奇能這樣得分，你就不需要做什麼特別的事。今晚領取獎座或許有點激勵他，更重要的是在家出賽，這讓他隨時感受到能量，我們只要把球交給他，就能解決問題。」

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