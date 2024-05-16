洪總千勝之1000╱新里程碑系列 》千勝壓力大 洪太太知道他的痛

洪一中的夫人拿著洪總的自傳，內頁有一篇剪報，是洪總新婚隔天就去國家隊報到的新聞。 （記者陳志曲攝）

近關情怯 她不敢去見證

洪一中的夫人提供兩人珍貴合照。（記者陳志曲翻攝）

記者倪婉君／專訪

能瞭解洪一中達成千勝里程碑有多痛苦的人，就是跟他攜手走過36個年頭的太太胡淑宜，她知道洪總吃了多少止痛藥才能走到今天，也不敢進場見證千勝，「我壓力也很大耶！因為我很少進場看球，萬一輸了怎麼辦？」

吃止痛藥 才能走到今天

「我說真的，在Lamigo達成3連霸時，我就叫他退了。」胡淑宜認為那是洪總最好的退休時刻，「我跟他說那時候退下來最好，不要再帶了，壓力實在太大，他會頭痛、睡不著，都靠止痛藥上來的。」更別提洪一中從在兄弟當捕手時期，就是每天吞止痛藥。

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洪總一心想給家人過好日子，後來還是沒聽妻子的勸，選到富邦悍將繼續執教，今年則率領台鋼雄鷹在一軍拚戰。但其實3個女兒都已長大，洪家並無經濟壓力，胡淑宜說：「他實在是太熱愛棒球了，其實是他自己放不下，且他每一場都想要贏。」

其實胡淑宜的壓力也很大，她不但很少去球場，就連在電視機前也常不敢看。她還記得在小女兒到桃園球場設攤賣鬆餅球時，因為那場很關鍵，「我就在攤位旁一直向我爸祈禱，因為我爸很愛看球，也對他很好，還好結果是好的。」

不敢看轉播 只能默默祈求

提到已逝的父親，胡淑宜紅著眼眶說，「如果有去看球，我就會跟我爸說今天在哪裡，問他有沒有來看？」她還說：「每次比賽，我都會在那邊阿彌陀佛，孩子在看電視，我就對著窗外祈求保佑，但這些洪總都不知道。」

「他拿這千勝很不容易，我幫不了他什麼，只是把家裡照顧好，讓他沒有後顧之憂在球場上去拚，我只能做這樣而已。」胡淑宜不知道洪總會不會感謝自己，但她很感謝這位很會「勉強自己」的男人讓全家過得很好。

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