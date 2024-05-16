拿莫關鍵補刀 味全龍逆轉兄弟

拿莫．伊漾4安猛打，並打下致勝分。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕味全龍昨在7局上靠著劉基鴻、拿莫．伊漾關鍵安打，單局打下4分，終場5:2逆轉中信兄弟，終止3連敗。

兄弟左投魏碩成交出6局失1分的優質先發，帶著2:1的領先退場。7局上李振昌登板後遭遇危機，2出局後故意保送吉力吉撈．鞏冠形成滿壘，但隨後卻四壞球保送張祐銘讓龍隊追成2:2，也讓魏碩成的勝投飛了，劉基鴻和拿莫．伊漾接著再補上一壘、二壘安打，龍隊5:2拉開比數。

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首扛第5棒 4安猛打

拿莫．伊漾本季首度扛第5棒，就繳出單場4安猛打賞、2分打點，奪下單場MVP。

對於拿莫的表現，龍隊總教練葉君璋表示：「打擊教練一直想辦法幫助他，他也慢慢掌握，看到他這樣的表現很開心。」

拿莫說，很開心做好自己該做的工作，狀況也比之前更好。開季以來，面對一壘位置的競爭，他坦言雖然自己狀況沒有不好，但感受到了職業隊伍的張力和競爭性，「學長和教練都有指導和叮嚀，很高興自己能突破。」

8局下，兄弟一度攻佔滿壘但無功而返，過程中也出現罕見狀況，許基宏擊出內野滾地球，兩隊先後提出挑戰，兄弟提出後改判為安全上壘，龍隊接著針對擊球跑壘員妨礙守備與否挑戰但維持原判，葉總一度上前抗議。

葉總說：「有看到對方右腳先踏之後，左腳有往線內踩，投手林凱威也反映有被影響到，但裁判認定沒有擋到。」

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