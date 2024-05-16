晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅傳雙利空 2悍將趁機砲轟

2024/05/16 05:30

悍將王正棠昨轟出全壘打，幫助球隊取勝。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅昨出戰富邦悍將賽前傳出利空消息，除了宣布開除2022年第1指名的二壘手黃勇傳，游擊手林靖凱也因左膝將開刀整季報銷，獅隊打擊也熄火，終場0：3落敗。

今年轉投富邦的道鉑昨6局無失分，拿下勝投。 （富邦悍將提供）

道鉑戈轉投 6局無失分

今年轉投富邦的道鉑戈（原樂天桃猿道博格），本季初登板投出6局無失分的好球，並獲得王正棠和申皓瑋的全壘打相挺拿下勝投。

王正棠、申皓瑋炸裂

統一勝騎士先發7局被擊出2支安打失1分，投出8K，連續18局奪三振打破隊史紀錄，但未能獲得火力支援，吞下去年5月13日以來首敗，開季5連勝、跨季12連勝終止。

獅隊表示，黃勇傳去年底向球隊表示個人財務有困難，申請執行分期簽約金的申領，5月3日則向球隊表示，為處理個人財務借貸事宜須請假幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間也一直與他聯繫，但5月12、13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，球隊在13日下達最後通牒，若未於14日球隊練習日報到，將依公司內部管理規章予以開除。

開除黃勇傳 林靖凱動刀

但14日練球日，黃勇傳依然未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律予以開除，球隊仍給予離隊同意書。

林靖凱上週三出戰中信兄弟，5局上擊出中外野安打，搶攻二壘時滑壘造成左膝受傷，被擔架抬出場，近日消腫後至醫院進行詳細檢查，確認左膝前十字韌帶撕裂，將於下週二開刀，預計10個月後才能重返球場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。