獅傳雙利空 2悍將趁機砲轟

悍將王正棠昨轟出全壘打，幫助球隊取勝。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅昨出戰富邦悍將賽前傳出利空消息，除了宣布開除2022年第1指名的二壘手黃勇傳，游擊手林靖凱也因左膝將開刀整季報銷，獅隊打擊也熄火，終場0：3落敗。

今年轉投富邦的道鉑昨6局無失分，拿下勝投。 （富邦悍將提供）

道鉑戈轉投 6局無失分

今年轉投富邦的道鉑戈（原樂天桃猿道博格），本季初登板投出6局無失分的好球，並獲得王正棠和申皓瑋的全壘打相挺拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

王正棠、申皓瑋炸裂

統一勝騎士先發7局被擊出2支安打失1分，投出8K，連續18局奪三振打破隊史紀錄，但未能獲得火力支援，吞下去年5月13日以來首敗，開季5連勝、跨季12連勝終止。

獅隊表示，黃勇傳去年底向球隊表示個人財務有困難，申請執行分期簽約金的申領，5月3日則向球隊表示，為處理個人財務借貸事宜須請假幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，期間也一直與他聯繫，但5月12、13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，球隊在13日下達最後通牒，若未於14日球隊練習日報到，將依公司內部管理規章予以開除。

開除黃勇傳 林靖凱動刀

但14日練球日，黃勇傳依然未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律予以開除，球隊仍給予離隊同意書。

林靖凱上週三出戰中信兄弟，5局上擊出中外野安打，搶攻二壘時滑壘造成左膝受傷，被擔架抬出場，近日消腫後至醫院進行詳細檢查，確認左膝前十字韌帶撕裂，將於下週二開刀，預計10個月後才能重返球場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法