東契奇續大三元 獨行俠聽牌

東契奇連兩場大三元演出，帶領獨行俠聽牌。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東契奇昨在西部準決賽第5戰繳出31分大三元，率獨行俠以104：92擊敗雷霆，系列賽3：2聽牌。

東契奇前役雖拿下大三元，但手感低迷，20投6中僅拿18分，昨谷底反彈，22投12中，攻下31分、10籃板、11助攻。外媒統計，東契奇在季後賽輸球後下一場通常會大爆發，平均可拿34.2分，寫下史上最高。

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季後賽30分大三元

累計3場史上第2

此外，東契奇生涯累積3場季後賽30分大三元，超越魏斯布魯克的2場，和詹姆斯並列史上第2，僅次於羅伯森的7場。東契奇透露，雷霆球迷場邊挑釁，對他大喊，「東契奇，你超爛！」反倒激起他的鬥志，讓他表現得更好。

獨行俠搶先聽牌，當家主控厄文在季後賽關門戰從未失手，戰績為13勝0負，也令達拉斯大軍信心大增，他在此系列賽平均貢獻14.4分、6.8助攻，三分球命中率43.7%。

東契奇對這名副手還有目前獨行俠團隊感到很滿意，「我們所有人都付出百分之百的努力，我真的非常享受一起打球的這段時光。」

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大攻下全隊最高30分，但團隊三分球命中率僅25%，種下敗因。獨行俠此系列賽成功限制雷霆的外線，他們例行賽三分球團隊命中率達38.9%，高居聯盟第1，但過去4場季後賽僅剩29.1%。

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