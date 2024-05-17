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兩大職籃季後賽 避免「撞場」考驗喬功

2024/05/17 05:30

T1雲豹與PLG領航猿共用桃園巨蛋主場，導致T1總冠軍賽首戰比賽場館仍未定。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣兩大職籃賽季都進入尾聲，不同聯盟球隊共用主場也出現尷尬情況，考驗雙方與相關單位的協調能力。

勇士今背水一戰

輸球就放假

衛冕軍勇士今晚7點在台北和平籃球館迎戰領航猿是關鍵戰役，若輸球就無緣季後賽，領航猿也確定登上例行賽排名第1，加上排名第2的夢想家、第3的國王、第4的攻城獅，季後賽種子排名也將出爐。

T1總冠軍賽首戰

遲未宣布場館

在PLG聯盟即將展開季後賽之際，T1聯盟已結束季後賽首輪，將由台啤雲豹與台北戰神進行7戰4勝的總冠軍賽，只是雲豹與領航猿共用桃園巨蛋主場，導致24日開打的總冠軍賽首戰遲未宣布比賽場館。

T1秘書長王志群回應，兩聯盟與桃園兩支球隊在協調後已取得初步共識，雲豹預計按原定計畫24日在桃園巨蛋迎來首戰，等到PLG例行賽結束，領航猿確定種子排名及首輪對手後就會對外公布詳細賽程。

此外，戰神本季與勇士共用和平籃球館主場，季後賽首輪一度移師台大體育館舉行，總冠軍賽能否「回家」備受關注，王志群表示，若勇士進軍季後賽，場館檔期也已協調完畢，屆時只需確認設備進退場時間等細節。

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