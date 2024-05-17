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三太子男網賽》許育修闖進4強 盧彥勳後本土首人

2024/05/17 05:30

「台灣一哥」許育修晉級4強，成為盧彥勳之後地主球員第一人。 （記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣一哥許育修昨在華國三太子男網挑戰賽8強戰，以6：4、4：6、6：1力退世界排名198的南韓第6種子洪性贊，繼年初暖武里站後生涯第三度挺進ATP挑戰賽4強，也是繼2017年盧彥勳後首位闖進賽史男單4強的地主球員。

世界排名235的許育修接連扳倒日本好手內山靖崇、野口莉央，1盤未失闖進8強，昨面臨本週最大考驗，耗費2小時11分鐘才收下晉級門票。他表示，賽前就知道對手很難纏，也做好心理準備，第二盤遭扳平戰局後，轉換心情去上洗手間，洗把臉後面對鏡子自我喊話，告訴自己要保持正面想法，順利收到好結果。

今首度對決馬琴科

許育修今天將在準決賽對決世界排名242的36歲烏克蘭老將馬琴科，這是兩人生涯首度過招。他說，對方雖然經驗豐富，但相信只要冷靜、穩定處理每一顆球，過關應不成問題。他開賽前設定的目標就是把冠軍留在台灣，「剩兩場了，盡力去拚、不要後悔。」

男雙方面，第3種子何承叡／南智星（南韓）在8強以6：2、6：4擊敗貝托拉（瑞士）／拉馬納坦（印度），今天將與日本組合清水悠太／卓特爭奪決賽門票。

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