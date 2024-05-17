自由日日Shoot》陽岱鋼火腿戰友 被爆頭退居二線

高橋信二（取自日本火腿官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹捕手吳明鴻本月遭頭部觸身球，一度有頭暈現象，雖然已好轉，後續處理不可不慎。過去日職前日本火腿捕手高橋信二被頭部觸身球後出現後遺症，從主力退居替捕，最後沒找回過往身手只能退休。

高橋信二曾是陽岱鋼的火腿隊戰友，2007至09年是每年出賽超過百場的捕手兼一壘手，在2009年奪下洋聯冠軍的球季更以「串聯的四番」貢獻球隊，未料在2010年7月1日遇上人生轉捩點，被西武獅投手藤田太陽丟到頭部，因聽覺障礙、內耳受震盪住院。

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高橋7月27日一度復出，卻在8月1日出現頭暈症狀，下二軍後再也沒回過一軍，2011年就被交易，輾轉效力巨人、歐力士4年，最終只能在獨立聯盟引退。

生涯累積244轟的前廣島、阪急重砲水谷實雄，也在1984年被頭部觸身球擊中，導致左側頭部骨折、三半規管受損，隔年就引退，直到現在還有後遺症。

日職仍有危險球規範

在日本職棒，投手相當勇於進攻打者內角，頭部觸身並不稀少，因此仍有「危險球」的規範，只要投手的球直接丟到打者的臉部和頭部，且主審認定為危險球，就會被勒令退場，今年廣島先發黑原拓未在3月30日僅投3球就因頭部觸身球被趕出場。

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