猛攻弱點＋極端布陣 獵「鷹」計畫收奇效

台鋼魔鷹被各隊祭出「獵鷹計畫」所困。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹季初狂轟猛打，各隊祭出「獵鷹計畫」，猛攻他的打擊弱點並擺出極端守備布陣收到奇效，讓他近23個打數慘吞11K只敲2安，前天洪總千勝之夜，魔鷹坐足板凳也是開季以來首見，今晚獅鷹戰能否破繭而出值得觀察。

近23個打數慘吞11K

201公分的魔鷹是中職史上最高洋砲，一位不具名的職棒教練指出，魔鷹人高手長，揮棒軌跡由下往上撈，因此低球是攻擊熱區，相對地高球是弱點，「但不能一直投高球，如果他有防備照樣打很遠，所以投手常用速球先攻他內角高的位置，再用變化球投在外角低的位置引誘，各隊都這樣做。」

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魔鷹接招 力拚轉機

「我有發現！」魔鷹說，季初打擊狀況不錯，後來發現對方有策略針對性投球，導致近期陷入低潮，這是他要面對並克服的問題，目前就是盡力修正，相信之後狀況會好轉。

左打的魔鷹本季敲出28安，6成集中在右半邊，3成在中間方向，強拉式攻擊色彩鮮明，對方擺出極端右移的守備布陣「獵鷹」，外野手守在全壘打牆邊，本季他掃出6支長打，扣除5轟只有1支二壘安打，寧可給他上壘也不要形成重傷害的長打。

魔鷹表示，過去在美日職對手也都會對他進行守備布陣，破解方式就是把球轟出場外，來到中職發現外野手都守得很深遠，印象中至少10支有機會形成二壘安打，只是球都落在他們面前，才有那麼多一壘安打（22支）。

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