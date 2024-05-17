晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

先除左投魔咒 獅最快週六點亮M22

2024/05/17 05:30

統一獅開路先鋒林佳緯是新生代左打好手。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅近魔術數字情怯，上週有機會點燈後的4場比賽慘遭3敗，雖然本週六仍有機會點亮M22，首要課題是找回得分能力。

雖然獅隊近來遭遇上半季最大挫敗，由於其它球隊呈現互咬，領先的勝差還有6.5場，保有本週點亮上半季封王魔術數字的機會。

統一今天起和台鋼雄鷹3連戰，若先取得2連勝，加上富邦悍將和味全龍的3連戰前2場打成各1勝1敗，中信兄弟對樂天桃猿3連戰的前2場至少1敗，統一就可在週六點亮M22，刷新2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季統一的最快點亮魔術數字紀錄M11。

前5棒有4左打 左投克制

統一要在週六點燈，除了寄望其它各隊繼續互咬，更重要的是要想辦法克服打擊低潮，統一本季前27戰攻下179分，場均6.63分，最近4場只有14分，平均得分下滑到3.5O分，讓統一打擊熄火的關鍵字是「先發左投」。

統一前5棒有林佳緯、邱智呈、陳傑憲和林安可4名左打，對手經常起用左投先發，上週統一對中信2連戰連續打敗左投德保拉和魏碩成，當時總教練林岳平曾表示，以前對左投很難得分，今年已改觀。

不過，其它球隊仍推出左投，統一最近4戰對上樂天霸威斯、魔神樂和富邦道鉑戈等3名左投都落敗，3人合計投19.2局只有3分責失，防禦率1.37，能否突破左投壓制，將是統一挑戰季冠軍和季後賽的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。