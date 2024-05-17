先除左投魔咒 獅最快週六點亮M22

統一獅開路先鋒林佳緯是新生代左打好手。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅近魔術數字情怯，上週有機會點燈後的4場比賽慘遭3敗，雖然本週六仍有機會點亮M22，首要課題是找回得分能力。

雖然獅隊近來遭遇上半季最大挫敗，由於其它球隊呈現互咬，領先的勝差還有6.5場，保有本週點亮上半季封王魔術數字的機會。

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統一今天起和台鋼雄鷹3連戰，若先取得2連勝，加上富邦悍將和味全龍的3連戰前2場打成各1勝1敗，中信兄弟對樂天桃猿3連戰的前2場至少1敗，統一就可在週六點亮M22，刷新2017年上半季Lamigo桃猿和2021年下半季統一的最快點亮魔術數字紀錄M11。

前5棒有4左打 左投克制

統一要在週六點燈，除了寄望其它各隊繼續互咬，更重要的是要想辦法克服打擊低潮，統一本季前27戰攻下179分，場均6.63分，最近4場只有14分，平均得分下滑到3.5O分，讓統一打擊熄火的關鍵字是「先發左投」。

統一前5棒有林佳緯、邱智呈、陳傑憲和林安可4名左打，對手經常起用左投先發，上週統一對中信2連戰連續打敗左投德保拉和魏碩成，當時總教練林岳平曾表示，以前對左投很難得分，今年已改觀。

不過，其它球隊仍推出左投，統一最近4戰對上樂天霸威斯、魔神樂和富邦道鉑戈等3名左投都落敗，3人合計投19.2局只有3分責失，防禦率1.37，能否突破左投壓制，將是統一挑戰季冠軍和季後賽的關鍵。

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