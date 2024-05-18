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狙擊最熟悉的敵人 獅今拚點亮魔術數字

2024/05/18 05:30

施子謙面對前東家，僅撐3.2局就掉7分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅昨首度面對「最熟悉的敵人」施子謙，逮中守備失誤後的破綻，4局猛轟7分大局，加上布雷克7.2局掉2分好投、收下開季3連勝，終場以9：5賞給台鋼雄鷹對戰6連敗，最快今晚點亮史上最快的魔術數字「M22」。

台鋼賽前請洪總（右）將「勝場拉霸機」轉至「1000」。（記者李惠洲攝）

對上施子謙 單局攻7分

布雷克先發7.2局失2分奪勝，獅隊最快今晚點亮史上最快的魔術數字「M22」。（記者李惠洲攝）

施子謙過去為獅隊貢獻27勝，休季透過擴編選秀加入台鋼，昨前3局表現完美，僅被敲1支安打，卻在4局大核爆，獅隊單局敲出8支安打，狂攻7分大局，關鍵就在陳重廷的滾地球造成三壘手失誤，最終施子謙僅撐3.2局就掉7分。

獅隊邱智呈單場貢獻3安，打擊率飆到3成70，暫居聯盟打擊王。（記者李惠洲攝）

獅隊總教練林岳平指出，過去施子謙就是需要靠守備幫忙的投手，那局有守備失誤造成壓力，打者剛好有掌握到，「子謙是好投手，過去在獅隊1局內大量失分時，通常也是在守備失誤之後。」

布雷克3連勝 7.2局掉2分

邱智呈4局單局猛敲雙安，單場3安猛打賞，外帶連續32場上壘，本季打擊率飆到3成70，仍是聯盟第一。他說，球隊最近攻擊狀態不好，這場想辦法上壘，讓後段棒次打回來，「我們有忍住子謙的引誘球，把握高角度的失投球去攻擊。」

從2020年就效力獅隊布雷克，昨投7.2局後生涯已累計506.2局，成為繼王漢、柏格和雷猛後隊史洋將第4人，他直言，2020年時沒有球隊要時，是獅隊給他第二春，才有榮幸達成這種紀錄，希望未來還有另外一個500局。

獅隊超會打職棒新軍，2021年味全龍剛上一軍，對獅隊苦吞8連敗、9連不勝，對戰第10場才開胡。今年輪到台鋼落難，前6戰對獅隊都輸球，今天推派日籍強投小野寺賢人盼能開胡。

台鋼昨賽前請總教練洪一中將「勝場拉霸機」轉至「1000」，這台拉霸機將在這2天對獅隊的系列賽「限定展示」，19日慶祝儀式再公布新的洪總千勝元素。

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