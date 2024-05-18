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對前東家不留情 陳俊秀率兄弟屠猿

2024/05/18 05:30

兄弟先發洋投艾士特（右），5局失1分奪勝。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕陳俊秀昨面對老東家毫不手軟，掃出兩支二壘安打外加高飛犧牲打，打下3分打點，率中信兄弟以8：4擊敗樂天桃猿，勝率5成16獨居第2。

陳俊秀昨打下3分打點，率兄弟擊敗前東家桃猿。 （記者廖耀東攝）

昨賽後許多樂天球員留在板凳席，「觀禮」陳俊秀單場MVP頒獎和熱舞，當主持人小白問陳俊秀有沒有什麼話想對前隊友說，只見他拉拉胸前球衣，意思是說，「我現在是穿黃袍啦！」

連9場敲安 4番定心丸

陳俊秀連9場敲安，本季打擊率升至2成95，擔任第4棒打擊率高達3成70，兄弟總教練平野惠一表示，陳俊秀扛4棒徹底貫徹任務，打得非常棒，希望可以刺激前後棒次打者曾頌恩、陳子豪。

陳俊秀說，最近狀況好很多，都有把握住機會，其實沒有特別多做什麼，想辦法維持狀態比較重要，盡力幫助球隊。

桃猿狂掃15安 仍吞敗仗

樂天全場狂掃15支安打，比兄弟還多4安，但得點圈打擊率僅1成90（21支4），不如黃衫軍的5成（14支7），成為勝負分水嶺。兄弟洋投艾士特先發5局失1分拿下本季第3勝；本季兄弟得點圈打擊率3成01，全聯盟僅次於統一獅，優於去年的2成63。

平野指出，去年團隊上壘率高，但常停留在一壘，或得點圈有人卻打不回來，今年從春訓就開始要求，除了下達戰術確實做推進，針對不同狀況也有不同的揮擊和策略，而非一棒當英雄。

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