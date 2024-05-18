烏龍戲不常見 吉力吉撈開轟解危

吉力吉撈．鞏冠6局下轟出追平彈、單場3打點，助味全擊敗悍將，獲選MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍昨在主砲捕手吉力吉撈．鞏冠6局下轟出追平彈後，7局下再強攻8分大局，不但一掃2局下兩個跑者接連在壘間出局的烏龍情勢，也以8：1擊退富邦悍將，戰績16勝16敗回到5成勝率。

葉總自嘲

錯失2下得分機會

「這個不常見嘛，對不對！」龍隊總教練葉君璋談到2局下無人出局一、二壘有人時，二壘跑者劉基鴻先是衝三壘失敗、一壘跑者拿莫伊漾再被牽制出局，也先笑著自嘲，表示這是棒球場上必須接受的狀況，並希望以後不要再出現。

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擊退悍將

味全重回5成勝率

龍隊除了2局機會遭瓦解，4、6局也各有1次遭雙殺，還好吉力吉撈在6局下兩出局後從悍將先發左投陳仕朋手中轟出本季第6轟，一棒追平，也幫先發6局挨王正棠陽春砲失1分的鋼龍解套。陳仕朋在7局下續投後卻連被敲4支安打退場，悍將啟動牛棚卻無法止血，讓龍隊單局靠8安得7分，包括吉力吉撈2分打點二壘安打。

對於在全壘打榜搶攻第2、只差獅隊林安可3轟，吉力吉撈表示並沒有想太多，只希望能把比賽比好、幫球隊贏球。賽後打擊率攀升至2成54，吉力吉撈表示之前有些求好心切，6局打擊之前就有先跑去問葉總，「他就說，其實就放輕鬆打就好了。」這是他本季第2次奪下單場MVP，也認為球隊會愈來愈好，「我們是要來衛冕的。」

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