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「黃勇傳」你丟我撿? 還沒球隊說YES

2024/05/18 05:30

獅隊總教練林岳平強調，黃勇傳已失誠信，不會再讓他歸隊。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠、倪婉君、羅志朋／連線報導〕統一獅黃勇傳因債務問題被開除，球團已向聯盟提出讓渡，其他球隊可在23日下午5點前吸收，部分球隊傾向先調查狀況，獅隊總教練林岳平強調，黃勇傳已失去誠信，不會再讓他歸隊。

餅總指出，知道黃勇傳有債務狀況後，球團和經紀公司都想盡辦法要協助，原本也跟他約13日見面，但連續3天失約，只能請公司處理。

台鋼暫無網羅想法

今年上一軍的台鋼，內野深度薄弱，雖然市場空降黃勇傳，但總教練洪一中坦言事出突然，也不知黃勇傳是犯了多嚴重的錯誤，目前沒有網羅的想法。台鋼領隊劉東洋也說，須先了解黃勇傳的狀況。

味全昨在天母主場迎戰富邦，2隊教頭對於是否考慮吸收黃勇傳都未說死，龍隊教頭葉君璋表示，黃勇傳在場上的表現很棒，但必須先了解他的狀況後才能進一步評估；悍將教頭陳金鋒則對黃勇傳並不了解，是否延攬要問球團高層。

龍隊領隊丁仲緯表示，目前還在了解中；悍將領隊林華韋則明確表示，不考慮吸收黃勇傳。

樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示沒有考慮，中信兄弟領隊劉志威則說，「目前球團並沒有特別評估。」

台鋼狀元郎曾子祐和黃勇傳曾在平鎮高中組成黃金二、游，如今老同學暫時告別職棒生涯，讓他直言可惜，也希望黃勇傳能承擔錯誤、改變自己，相信還是會有人給他機會。

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