小野寺先發制人 台鋼對獅首勝

台鋼雄鷹先發投手小野寺賢人6局完全壓制統一獅。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹昨打線大爆發，陳文杰單場猛敲4安，搭配洋砲魔鷹暌違25天的「場外全壘打」促成本季單場最多分，加上先發投手小野寺賢人6局完全壓制，終場7：1中止對戰統一獅6連敗，終於蒐集到對戰5支球隊的所有勝場。

6局僅被獅敲3安

台鋼開季對獅隊前6戰的大量失分，小野寺也非常清楚，「我們6場大概失掉60分（實為59分），畢竟是第1名的球隊，必須有更好的控球，提高危機的專注力。」小野寺全場僅被敲3支安打，並列本季先發投手對獅隊最少被安打的紀錄。

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台鋼總教練洪一中指出，關鍵還是在小野寺的控球好，「這場投手表現完美，可以完全壓制統一，守備也表現正常，滿不容易的。」

魔性舞蹈絕好調

小野寺開季對中信兄弟4.1局狂掉5分，接下來連5場都優質先發，近2戰更13局無失分，防禦率2.45已擠進聯盟前5名。他在MVP舞台的「魔性舞蹈」也絕好調，昨以指揮啦啦隊的演出逗樂全場8281名觀眾，變成澄清湖球場的一大「名物」。

「畢竟我是外國人，跳舞動作小小的就不好玩了。」小野寺直言，如果能夠因為他，讓日本人更知道台灣棒球，「要我做什麼，我都會儘量去做。」

陳文杰4安猛打

台鋼打線亮點爆棚，陳文杰揮別得點圈打擊率0.045的陰霾，單場4安外帶1分打點；魔鷹調離四棒後，昨扛六棒擊出5月首轟，本季第6轟並列聯盟第2，反倒藍寅倫扛四棒2場都雙安。洪總笑說，「球隊在順就是這樣，不順就是走到哪死到哪。」

魔鷹久違開轟

魔鷹15日本季首度坐板凳，昨則移出中心棒次，他認為，不能說減輕多少壓力，本來就是狀況好的選手打中心棒次，「能擊出全壘打，心裡都是很踏實的。」洪總拿下執教1001勝，今將迎接千勝慶祝儀式。

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