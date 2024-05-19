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15滾球滴水不漏 曾子祐、林家鋐速配

2024/05/19 05:30

台鋼二壘手林家鋐。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹昨能從統一獅手中奪下隊史對戰首勝，完美抓下15顆滾地球出局是一大關鍵，特別是新二游組合林家鋐和曾子祐，合計15個守備機會都把握住，鞏固內野中線，台鋼總教練洪一中都讚賞，「兩人搭配還不錯！」

台鋼游擊手曾子祐。（記者李惠洲攝）

林家鋐︰待一軍越久越好

林家鋐在15日洪總千勝之夜才生涯第1次先發，連續3場比賽敲安，昨更美技連發，將4局上陳傑憲恐穿出中線的滾地球硬攔下、刺殺出局；8局上林安可的滾地球碰到投手手套，林家鋐扭腰轉身，飛撲攔截改變方向的球，及時傳給曾子祐封殺二壘，全場8個守備機會都沒漏掉。

鷹狀元表現 四爺都說讚

洪總直呼，8局那顆是年輕人才能這樣接，且反應要夠快。打擊率3成85的林家鋐直言，這次上一軍，目標是能待越久越好，「每天都盡全力去打球！」

曾子祐維持「鷹狀元」應有的高檔表現，6局下2出局滿壘時擊出值千金的2分打點安打，引爆3分大局，且他連續9場比賽敲安、打擊率3成44的表現，連統一獅隊長陳傑憲都關注。

陳傑憲指出，曾子祐扛下負擔沉重的第一棒，又是新球隊的焦點人物，想必壓力很大，但他很有大將之風，「在游擊要守得不錯，還要很會打，這很困難，他才第1年，有辦法這樣很難得。」

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