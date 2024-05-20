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林政華神接殺 兄弟徒呼負負

2024/05/20 05:30

兄弟余謙昨本季首先發，掉3分吞敗。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕守備決勝負！樂天桃猿中外野手林政華昨6局下演出六星級守備，以美技接殺深遠飛球再轉傳一壘完成雙殺，為球隊守住勝果，最終樂天就以4：3險勝中信兄弟，林政華用「神接殺」生涯首度獲選單場MVP。

桃猿中外野手林政華，6局下美技接殺陳俊秀深遠飛球，再轉傳一壘完成雙殺，助隊險勝兄弟。（記者廖耀東攝）

接殺陳俊秀飛球

完成雙殺

前5局結束樂天3：2領先，6局下許基宏敲安，陳俊秀擊出中外野飛球，林政華一路退到全壘打牆邊再高高躍起接殺，隨後迅速轉傳一壘抓到雙殺，避免掉分並形成大局，兄弟提出電視輔助判決，最終維持原判。

賽後樂天總教練古久保健二大讚林政華，「真是超級美技守備！」轉接的游擊手林承飛說，「如果是我，單場MVP也會投給林政華，這守備太關鍵了！」

林政華表示，一開始以為是全壘打，他還是盡力往後跑去追球，結果還太早跳起來，還好有接到球，「我的打擊普通，對自己守備有信心，每一球打到我的守備範圍就是盡力接。」

林政華在9局上兩出局後，敲出個人單場第2支二壘安打，再靠陳晨威內野安打衝回本壘成功搶分，下個半局兄弟追回1分依舊飲恨，古久保認為，林政華的積極跑壘得到這1分非常巨大。

林政華說，應該每一隊都是這樣教跑壘，兩出局跑者在二壘，只要打者擊出內野滾地球，目標都是往本壘衝，當他跑到三壘看到一壘手陳俊秀的球掉出來，當然就是搶攻本壘。

余謙本季首先發

掉3分吞敗

兄弟2020年選秀第一指名余謙本季首先發，被敲5安，包含梁家榮的全壘打，掉3分皆為責失，吞敗。桃猿先發魔神樂6局掉2分，奪下4連勝。

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