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慢熱悍將逆襲 申皓瑋加碼滿貫砲

2024/05/20 05:30

申皓瑋第9局轟出生涯第1支滿貫砲，助悍將擊敗味全。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕前7局1分未得的富邦悍將，第8局打出連得6分的大局，第9局申皓瑋再轟出滿貫砲，以11：3逆轉擊敗味全龍，免於3連戰被橫掃，終止味全的3連勝。

前7局沒動靜 第8局灌6分

富邦前7局遭到味全郭郁政（5局）和銳歐（2局）的壓制，只打出2支安打，第3局率先上場的張進德擊出二壘打，加上味全發生失誤，單局4次得點圈的打擊機會都無法攻下分數，以0：3落後。

第8局富邦終於展開反攻，申皓瑋、張進德和林哲瑄連續安打扳回1分，終止連續21局無得分，攻勢開始一發不可收拾，李宗賢和王正棠安打各攻下1分，3：3追平比數，代打的高國麟安打打下超前比數的2分，富邦再起用王勝偉代打，又擊出1分打點安打，富邦連打12人次，以7支安打攻下6分，6：3超前。

9局上味全牛棚仍然鎮不住場面，2出局後連投3次四壞球，再投出觸身球奉送富邦1分，申皓瑋轟出生涯第1支滿貫全壘打，將比數拉開到11：3。

味全郭郁政 首勝擦身而過

富邦前一場被味全完封，3連戰首役則是最後5局沒有得分，總教練陳金鋒表示，打下第1分之後，選手們悶了好幾天的心情終於打開，不但揮棒很確實，選球也更有耐心，有時候棒球就是要找到1個突破的點，突破這個點之後攻勢就源源不絕，希望選手記住這種感覺。

富邦新人林旺熙7局下登板，中繼1局連續解決3名打者，8局上的逆轉攻勢讓他拿下生涯首勝；味全郭郁政本季首度先發就投出5局無失分的好球，只被擊出1支安打，但是牛棚未能守成，郭郁政和去年6月7日以來的第1勝擦身而過，未能終止先發3連敗、7連不勝。

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