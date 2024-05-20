范國宸「被換掉」錯愕 高國麟替補建功

高國麟打下逆轉戰局的2分，本季首度獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將高國麟把握難得的上場機會，比賽後段替補打擊近況低迷的不動四棒范國宸，打下逆轉戰局的2分，本季首度獲選單場MVP，高國麟希望和去年一樣，單場MVP先在客場開張，之後回到主場也能獲獎。

高國麟昨天在第7局接替打擊陷入低潮的第4棒范國宸守一壘，第8局富邦攻下3分追平比數還攻佔滿壘，高國麟從林凱威手中擊出安打連得2分。

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高國麟表示，當時隊友已經擊出5支安打追平比數，只希望能把攻勢延續下去，並不會想做得太多，把球打強就有機會，很高興大家能一起突破最近的低潮。

5月11日之後到昨天高國麟只有4個打席，他表示，因為上場機會不多，為了保持打擊的感覺，不但要練得更多，比賽中也要加強觀察投手的投球節奏，能夠把握住建功的機會非常開心。

富邦總教練陳金鋒表示，昨天原本要讓高國麟擔任指定打擊，但是也考慮到現在只剩2個一壘手，因此讓昨天上一軍的張冠廷擔任指定打擊，但是高國麟也需要比賽，所以第7局讓他替補守備，他也把握住第8局的打擊機會。

范國宸昨3打數吞1K，打擊率掉至2成03，7局吞K後回休息室時，陳金鋒就轉頭示意他先退場休息，讓范國宸也相當錯愕。范國宸開季至今全勤出賽31場，更是全聯盟唯2人棒次完全沒動過得主力，另一人是樂天桃猿第1棒陳晨威，不過范國宸本季已126打席，全壘打卻仍未開張，去年則敲12轟。

陳金鋒賽後表示，范國宸過去都表現得很好，但打擊難免有高低起伏，這對他來說也是一次學習的經驗。

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