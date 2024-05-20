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神秘嘉賓暖到洪總 獅復古日預告好戲

2024/05/20 05:30

台鋼為洪一中總教練打造千勝燈箱，老婆胡淑宜（右）扮神秘嘉賓，與女兒洪言菱一起幫洪總慶祝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹聯手統一獅舉辦主題日「南人祭」，3天狂吸20758名觀眾進場，昨在總教練洪一中千勝慶祝儀式之下完美落幕，本週輪到獅隊迎來復古日的重頭戲，不只「嘟嘟」潘威倫24日初先發拚生涯第150勝，總教練林岳平已明言，26日高國慶引退賽將扛下「一棒・指定打擊」。

史上最老出賽紀錄

嘟嘟24日初先發 拚150勝

史上最老先發開路先鋒

台鋼昨為洪總揭開千勝燈箱，將永遠放在澄清湖球場二樓，昨也找來從職棒元年就支持洪一中的球迷宋嘉純、女兒洪言菱，以及老婆胡淑宜扮演神秘嘉賓。胡淑宜壓軸登場時，洪總又驚又喜地說，「妳怎麼會來？」

延續台鋼上週的南部棒球熱，獅隊復古日將在24至26日登場。「嘟嘟」潘威倫24日本季初先發，力拚生涯第150勝；「綠色坦克」高國慶26日將以45歲234天之齡於引退賽登場，打破聯盟史上最老出賽紀錄。

高國慶26日引退賽扛DH

餅總指出，高國慶將擔任指定打擊，預計扛第一棒，有比較多的打擊機會展現身手，「應該不至於打滿全場，必須看比賽戰況，但希望他可以打出一個好的結果。」至於潘威倫，最大目標是能投到5局，在這5局內能獲得打擊和守備的支援。

獅隊球團昨透露，26日高國慶引退賽預售票約有6500張，內野已完售，剩下外野約3000張，而24、25日分別為3700、4800張預售票。

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