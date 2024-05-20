藍寅倫再見安爆哭 墊底鷹鬥倒龍頭獅

台鋼洋投魔鷹（左）不滿主審好球帶遭趕出場，衝出休息室上 場理論。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹昨天跟統一獅鏖戰至突破僵局制，四番藍寅倫10局下突破強投陳韻文，擊出生涯第6支再見安打，以4：3拿下2連勝，「藍仔」賽後在MVP舞台爆哭，壓力釋放地直言，「這支再見安打對我的意義很大。」

藍寅倫10局下敲再見安打，助台鋼對統一2連勝，賽後在MVP舞台爆哭釋壓。 （記者李惠洲攝）

南台灣對決系列賽2連勝

兩軍「南台灣對決」的系列賽最終戰殺進延長賽，台鋼陳暐皓守住上個半局，10局下獅隊陳韻文控球暴走，對王柏融投出四壞又暴投，藍寅倫在一、三壘有人擊出中外野滾地安打，送回再見分。台鋼從開季前6戰對獅隊全敗，系列賽神奇取得2連勝，重挫「獅子軍」。

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藍寅倫肩扛四棒3戰都敲安，揮別季中打擊率最低僅2成04的低潮，因而在MVP舞台淚崩。他說，球季前陣子狀況沒有很好，又不是新人了，對自己的表現很失望，「前陣子有點不了解自己，一直很想表現給學弟、教練看。」

在擊出再見安打前，藍寅倫透露，王柏融選到四壞保送時，還朝向他用「很兇的語氣」說加油。台鋼總教練洪一中也說，原本10局掙扎要不要讓王柏融短打，但想說球迷應該想看他打，就不下戰術。這打席不只串聯攻勢，也激發藍寅倫的鬥志。

洪總讚賞，藍寅倫這陣子扛四番很稱職，「努力是有代價的。」即便已是生涯第6支再見安打，藍寅倫直言，在台鋼打的感覺完全不一樣，意義很大，「我知道大家都很期待這支球隊，我們也想做好，不想讓大家看不起。」

不滿好球帶遭趕出場

魔鷹暴走演出大場面

台鋼昨也在7局出現「大場面」，魔鷹在2好3壞不滿意一顆外角球被主審陳均瑋拉掉，碎念了幾句，杜家明雖然把他拉回去休息室，但魔鷹氣未消，主審決定趕他出去，讓魔鷹氣到跨欄衝出休息室要理論。

魔鷹澄清他沒說髒話，只有重複說，「我不能抱怨嗎？那球太外面了！」更強調打棒球17年來第一次被趕出場。洪總則認為，可能是語言上的問題，「可能（主審）英文聽不懂，或許會認為在罵他什麼的。」

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