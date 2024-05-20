世錦賽》搶黃金得分飲恨 楊勇緯摘銀締新猷

楊勇緯（右）在4強遭遇俄羅斯選手布里耶夫，對手因攻擊關節的危險動作被判犯規輸，讓楊勇緯挺進金牌戰。 （取自國際柔道總會官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯昨在2024年世界柔道錦標賽男子60公斤級，一路過關斬將挺進金牌戰，他與喬治亞好手薩達拉斯維利激戰至黃金得分制，惜最後被對手反摔，銀牌仍締造個人生涯在世錦賽的最佳成績。

楊勇緯昨在世界柔道錦標賽男子60公斤級拿下銀牌，寫下台灣柔道隊史新猷。 （取自國際柔道總會官網）

遭對手反摔 痛失金牌

綜觀過去世錦賽成績，台灣僅有女將周育萍於1987年女子48公斤級拿下銅牌，以及楊勇緯在2022年奪得銅牌，楊勇緯今年再次突破， 銀牌也寫下台灣柔道隊史新猷。

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世界排名第一的楊勇緯，本屆榮膺頭號種子，他一路過關斬將，關鍵4強賽碰上俄羅斯悍將布里耶夫，楊勇緯的成功防守讓對手多次無功而返，也逼得對手最後階段因急於進攻，出現攻擊關節的危險動作，遭裁判直接判定落敗，讓楊勇緯終止對戰2連敗，也順利晉級金牌戰。

楊勇緯過去曾和薩達拉斯維利交手過2次，戰績平分秋色，雙方昨在決賽的正規賽結束還難分勝負，一路激戰至黃金得分制，楊勇緯雖多次守住對手攻勢，但在進行至第3分20秒時，被對手逮個正著遭到反摔，也錯失拿下金牌機會。

楊勇緯從4月亞錦賽、5月初的哈薩克大滿貫賽，再到昨天的世錦賽，近3站賽事都能挺進決賽，雖本季首金尚未開張，但狀態逐步提升，接下來他將持續訓練，備戰巴黎奧運。

可望頭號種子 進軍奧運

此外，世錦賽為最後一場巴黎奧運積分賽，楊勇緯目前在奧運積分暫居第一，在世錦賽進帳1400積分後，也有利鞏固排名，可望以頭號種子之姿進軍巴黎，就等國際柔道總會在6月揭曉。

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