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PLG》換血遇瓶頸 勇士毀了霸業

2024/05/20 05:30

勇士昨不敵攻城獅，昔日風光三連霸的強權，首度提前放暑假。（PLG提供）

不敵攻城獅 提前放假

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG例行賽昨在新竹縣體育館劃下句點，衛冕軍勇士無緣季後賽門票後無心戀棧，以109：128不敵攻城獅，昔日風光三連霸的強權殞落，本季以18勝22敗作收，隊史首度提前放暑假。

辛特力受傷 影響團隊

勇士在兩屆總冠軍賽MVP辛特力受傷後，本季走得跌跌撞撞，本土中堅球員面臨老化問題，新生代也沒能適時接班、換血遇到瓶頸，總教練許晉哲面對勇士無緣季後賽，坦言「非常遺憾」。

許晉哲指出，球隊在辛特力報銷後，遇到很多困難都無法克服，包括找到合適的洋將、以及洋將如何與本土搭配，而新生代球員也常有所發揮後就受傷，導致團隊始終無法找到最好的勝利組合。

林志傑約滿 動見觀瞻

關於勇士的下一步，許晉哲表示，休賽季的調整需要全盤考量，已經與領隊蔡承儒進行初步討論。另外41歲的老將林志傑合約即將到期，許總形容他是台灣籃球「國寶」，他的動向也是富邦今夏課題。

贏球的攻城獅昨全隊飆進22記三分球追平聯盟紀錄，團隊得分寫下本季新高、帶著3連勝迎接季後賽，首輪將過招領航猿，例行賽8次對決、風城軍只拿2勝，吞下對戰6連敗。

鋼鐵人勝率22.5% 創新低

領航猿靠夢想家18日不敵攻城獅登上龍頭，昨以90：89險勝鋼鐵人，盧峻翔、白曜誠等主力輪休，狀元張鎮衙貢獻全隊最高17分。對於以頭號種子之姿進入季後賽，總教練卡米諾斯表示，拿下第一名代表球隊這季有所成長，不過季後賽又是新的開始，球員必須調整好心態。爐主鋼鐵人則以6連敗結束例行賽，戰績9勝31敗、勝率22.5%刷新聯盟歷史新低。

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