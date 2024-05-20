東契奇大三元 獨行俠淘汰雷霆

獨行俠東契奇繳出29分、10籃板、10助攻大三元，率隊淘汰西部頭號種子雷霆。 （今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕獨行俠昨在下半場克服最多17分落後，靠著華盛頓最後2.5秒的關鍵罰球，加上東契奇繳出29分、10籃板、10助攻大三元數據，在主場球迷面前以117：116完成大逆轉，系列賽4：2淘汰西部頭號種子雷霆，隊史第6度闖進西部冠軍戰。

東契奇連3場完成大三元，排名季後賽史上第2，僅次張伯倫和約基奇的4場，值得一提的是，張伯倫在1957年和約基奇在2023年達成此成就時最終都率隊奪冠。

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獨行俠今年季後賽連續「下剋上」擊敗快艇、雷霆，東契奇也將目標瞄準下一輪，他表示，「不管是金塊還是灰狼贏球，都會很難打，我們會先享受勝利，好好休息，也會看他們打第7戰，為之後比賽準備。」

厄文延續關門戰不敗傳說

厄文上半場只拿4分，但下半場找回手感豪取18分，而他也延續在「關門戰」的不敗傳說，至今14次面臨球隊晉級時刻，他都能拿下勝利，締造史無前例的紀錄。

華盛頓最後2.5秒罰球逆轉

獨行俠的角色球員也立下大功，小瓊斯的三分球6投4中拿新高22分，新秀萊福利繳出12分、15籃板代表作，華盛頓決勝節拿9分，包括讀秒的3罰2中助隊逆轉戰局。

雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯拿全場最高36分，卻在最後關頭賠上致命犯規，直接葬送延長戰線的機會，他賽後也懊惱地說：「真的希望時間可以倒流。」

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