季後賽G7最大逆轉 灰狼等20年爭西冠

灰狼中鋒湯斯（右）23分、12籃板，且多次限制年度MVP約基奇發揮，擺脫「軟糖」惡名。（今日美國）

克服20分落後 砸碎金塊

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼昨在西部次輪「搶七大戰」克服20分落後，下半場上演驚天逆轉秀，以98：90擊敗衛冕軍金塊，締造季後賽第7戰史上最大逆轉紀錄，繼2004年後隊史第2度闖進西部決賽，將對決獨行俠。

灰狼昨上半場落後15分，第3節一度被拉開到20分，原以為大勢已去，但他們展現強悍戰鬥力，第3節後半輪流發威，一舉逆轉戰局，也是史上首支在第7戰半場落後15分還能贏球的隊伍。

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湯斯硬起來 23分、12籃板

灰狼6人得分上雙，中鋒湯斯23分、12籃板，且多次限制年度MVP約基奇發揮，表現關鍵。28歲的湯斯在2015年以狀元之姿加入灰狼，被寄予厚望，但表現起伏不定，還被球迷戲稱是「軟糖」，昨成功證明自己，他說：「闖進西部決賽我真的很感動，我來這裡9年了，這期間經歷太多挫折、失望，終於來到這一刻。」

22歲新狼王愛德華茲攻下16分，下半場成功壓制手感火燙的J.穆雷，他霸氣地說：「我幫穆雷上手銬了！」甚至不忘對不看好他們的球評巴克利嗆聲，「記得帶上你的屁股。」他也強調，很期待在下個系列賽和厄文過招。

康利首度贏得搶七大戰

36歲的灰狼後衛康利貢獻10分、8籃板，還多次撲倒在地搶球，這也是他生涯首度贏得搶七大戰，過去曾4度敗北。

灰狼前次闖進西部決賽是由「狼王」賈奈特領軍，20年後重返西決的這天剛好是賈奈特48歲生日，湯斯表示，這是大家送給他的生日禮物。灰狼眾將不以進入西決滿足，賽後持續加練，盼能奪下隊史首座總冠軍。

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