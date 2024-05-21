MVP魔咒再現 約基奇無緣爭冠

衛冕軍金塊昨遭灰狼逆轉，年度MVP約基奇無緣爭冠。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍金塊昨遭灰狼逆轉，年度MVP約基奇也無緣爭冠，NBA已連9季MVP都未能率隊奪下總冠軍。

前次包辦兩大獎 已是9年前柯瑞

約基奇昨攻下34分、19籃板，此系列賽平均貢獻29分、11.4籃板、7.9助攻，表現全能，卻依舊無緣率隊衛冕。約基奇在2021、22年奪得年度MVP，卻連兩年無緣金盃，難怪這次再度獲獎，他會笑說，「還是像去年沒得獎比較好。」

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NBA最近9屆年度MVP得主都無緣該年冠軍獎盃，除了約基奇，恩比德、「字母哥」亞德托昆波等人都是苦主，前次拿下年度MVP和總冠軍的是2014-15球季的柯瑞，當年他率領勇士在總冠軍戰擊敗詹姆斯領軍的騎士，生涯首度捧冠。

晉級4隊 沒人獲年度MVP

值得一提的是，今年晉級分部決賽的4支隊伍，灰狼、獨行俠、塞爾提克和溜馬，沒有球員拿過年度MVP，也是自1956年設置該獎項以來頭一遭。

雖然衛冕夢碎，約基奇仍展現風度，稱讚灰狼組了1支能擊敗他們的隊伍，也不忘點名資深後衛康利是全聯盟最被低估的球員。昨同樣悲情的還有J.穆雷，他飆出全場最高35分。

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