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67％命中率打爆尼克 溜馬搶東冠

2024/05/21 05:30

溜馬哈利伯頓（中）揮別低潮，昨攻下全隊最高26分，率隊闖進東部冠軍戰。（今日美國）

將和綠衫軍爭總冠門票

〔記者吳孟儒／綜合報導〕溜馬昨將殊死戰當成火力展示舞台，以創季後賽新高的67.1％投籃命中率，在客場以130：109輕取傷兵滿營的尼克，系列賽4：3勝出，繼2014年後再度闖進東部冠軍戰，將和塞爾提克爭奪總決賽門票。

溜馬主帥卡萊爾說：「我告訴球員，如果你在麥迪遜花園廣場贏下第7戰，那一定會創下紀錄。」子弟兵也用進攻火力締造歷史，上半場就繳出76.3％投籃命中率，寫下1997年以來季後賽半場新高，兩節打完就取得15領先，全場最多領先23分，讓驟死賽的戰況一面倒。

哈利伯頓甩低潮 攻26分

哈利伯頓揮別低潮，攻下全隊最高26分，西亞卡姆也有20分輸出，加上替補陣容貢獻28分，溜馬多人輪替展現板凳深度，和尼克讓主力苦撐全場呈現對比，也成為系列賽勝負的關鍵。

哈利伯頓賽後穿上溜馬傳奇球星米勒「掐喉」動作的上衣，這是米勒在1994年東冠G5贏下尼克後，對著紐約球迷做出的經典動作，挑釁意味濃厚，但他解釋：「我只是隨手挑一件帽T，想在飛機上舒服一點。」

布朗森左手骨折退場

尼克雖被打爆，紐約球迷仍給予球員掌聲，前一場腹部受傷的哈特，及有腿筋傷勢的阿努諾比都帶傷上陣，布朗森更是打到第3節左手骨折退場，迪文森佐獨拿39分撐場，教練希波鐸也以球員的奮戰精神為榮，下季再捲土重來。

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