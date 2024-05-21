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PLG》季後賽門票最貴8千元 國王漲價引熱議

2024/05/21 05:30

擁有林書豪（右）的新北國王最貴場邊VIP席要價8000元，引起球迷熱議。（資料照）

PLG季後賽 23日開打

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG例行賽落幕，3連霸的富邦勇士遭淘汰後，4支勁旅將從23日起展開季後賽廝殺，確定誕生新冠軍。

PLG本季首輪系列賽採7戰4勝制，主場配置為「2-2-1-1-1」。隊史首度登上例行賽龍頭的桃園領航猿，23日晚間7點將在桃園巨蛋迎戰第4名的新竹攻城獅，兩隊例行賽交手8次，領航猿豪取6勝，攻城獅一哥高國豪18日在攸關晉級的關鍵戰提前復出，腳傷復原狀況將是風城軍能走多遠的關鍵。

例行賽排名第2的福爾摩沙夢想家首戰將於24日在台中洲際迷你蛋對決來訪的新北國王。

夢想家例行賽對戰以6勝佔優勢，不過國王這6敗有4場沒有當家球星林書豪，他本季曾對夢想家單場豪取43分，臨場發揮將影響系列賽走向。

季後賽點燃戰火前，各隊陸續公布票價，其中新北國王最貴的場邊VIP席要價8000元，比上季上漲3000元，引起球迷熱議，不少人都認為太貴了；夢想家與攻城獅最頂級的場邊席都是5000元，龍頭領航猿則是4000元。

T1戰神最高票價僅4千元

首輪賽事早一步落幕的T1聯盟，票價較親民，回顧4隊首輪場邊豪華席，移師台大綜合體育館的台北戰神要價最高為4000元，與國王隊共用新莊體育館的中信特攻、最貴一區為3100元，雲豹及海神最高票價都是3000元。

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