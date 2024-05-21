張育成傳傷情 回台選秀機率增?

效力光芒3A的張育成，昨在守備時和隊友相撞造成右肩不適，今年是否會回台參加中職選秀也引起球迷關注。 （資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕效力光芒3A的張育成昨再傳傷情，也讓球迷再度關心他是否返台參加6月中職選秀；握有今年狀元籤的富邦悍將領隊林華韋昨表示，球團有關注張育成的狀況，並希望對方能有具體的回覆。

經紀窗口表示

有關注報名截止日

今年中職選秀會報名截止日為6月20日中午12點，本報昨詢問張育成在台灣的經紀窗口，得到的回覆是有注意選秀報名截止時間，至於他返台參加選秀的意願，必須再向美國經紀公司確認。

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張育成去年3月經典賽出賽4場都擔任4棒一壘手，累計16打數7安打，包括對義大利的追平兩分彈及對荷蘭的致勝滿貫砲，在台灣人氣飆漲。

擁狀元籤悍將

盼獲明確答案

去年季後返台時，張育成就表示不排除回台打球，也陸續和台鋼雄鷹、富邦悍將等球團高層碰面，但未達成共識。今年2月他接受光芒提出月薪3.6萬美元的小聯盟合約，但在春訓熱身賽就因揮棒造成左腹斜肌拉傷，5月初復出後昨在守備時和隊友衝撞造成右肩不適。

疑撞傷右肩 要做MRI檢查

目前張育成要接受核磁共振（MRI）檢查確定傷勢，在台經紀窗口指出，他近期仍在小聯盟穩定出賽，目前以健康為主。林華韋也表示球團最近有向張育成方面確認是否要返台選秀，希望對方能有更明確的回覆。

今年選秀將於6月28日舉行，各球團順位依序是富邦、台鋼、中信、統一、樂天、味全，張育成若報名將是狀元熱門人選。富邦目前以15勝16敗暫居第4，和2、3名的兄弟、味全各僅1場和0.5場之差，只是團隊打擊率2成36、長打率3成18、243支安打，都居6隊之末，下半季若有即戰力強棒張育成加入，不僅有機會挑戰富邦自2017年成軍以來首個季冠，爭取年度總冠軍也大有可為。

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