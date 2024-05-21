挑戰權放寬了！仿日職「2+N」次

日前台鋼對戰悍將，在比賽前2局兩度使用輔助判決，都挑戰成功，後續又遇有判決爭議時，台鋼卻因為使用完挑戰權，而沒辦法申請挑戰，洪總一臉無奈。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨召開總教練會議討論「重播輔助判決挑戰權限」和「波西條款」兩大議題。中職原本規定正規賽單隊至多僅2次挑戰權，如今仿日職放寬為「2+N」次，兩次挑戰失敗前都有挑戰權，28日起開始實行。

中職6隊本季挑戰成功率

失敗才扣次數 新規28日上路

中職520總教練會議重點

昨樂天桃猿、中信兄弟和統一獅3分別由總教練古久保健二、平野惠一和林岳平親自出席，味全龍、富邦悍將派首席教練林瑋恩、丘昌榮代表，台鋼雄鷹僅由捕手教練鄭漢禮代表列席。

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聯盟祕書長楊清瓏會後表示，根據去年資料，去年在8局以前單隊單場挑戰2次都成功機率僅為9.1%，但為了減少誤判影響比賽，特別提出挑戰權調整議題。

裁判長張展榮提出，可循日職模式，每隊各有2次挑戰權，失敗才扣除次數，聯盟則提出各國聯盟和國際賽模式當參考。

經各隊教練充分討論後，確定循日職模式，挑戰權為「2+N」次、失敗才扣除，8、9局主審可視情況主動啟動挑戰權維持現狀，進入延長賽則雙方挑戰次數歸零，各再擁有1次挑戰權，成功可保有繼續挑戰的機會。

本壘攻防波西條款 取消但書

至於，本壘攻防「波西條款」，將原有「無法避免的碰撞之認定」但書取消後，捕手無論如何不得阻擋跑者，新規也同樣28日上路。

中職日前不到2週出現2次頭部觸身球，2016年以前頸部觸身球勒令退場相關規定是否恢復再度引起討論，但昨會議未討論。

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