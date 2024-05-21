本壘攻防變革 考驗野手傳球準星

14日台鋼捕手張肇元在馬傑森跑壘路徑上接球，兩人在本壘發生衝撞，本壘攻防判決爭議再起。 （資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨總教練會議花最久時間討論的就是本壘攻防判決，原本中職防止衝撞的但書「無法避免的碰撞之認定」，28日起將取消，未來對於本壘板搶分攻防戰術會有何等影響，有待觀察。

捕手接到球前 不能阻擋跑者路徑

原有規則下，捕手意圖接球時在接球路徑內可不受跑者路徑影響。聯盟表示，各隊教練提出很多看法，結論為讓本壘攻防回歸波西條款本意，「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑。若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」取消相關但書，包含接球路徑預測，在未接到球前都不應該阻擋跑者路徑。

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舉例而言，14日台鋼捕手張肇元在馬傑森跑壘路徑上接球，兩人在本壘發生衝撞，當時裁判和技術委員依衝撞但書，認定張肇元為了接球不得不擋住跑者，不視為違反本壘攻防規則。如今該但書取消，同一狀況發生在28日之後，張肇元將被視為阻擋跑者。

現職球評、前兄弟象捕手陳瑞昌分析，「原本中職有但書、日職沒有，目前規定是參考日職。捕手無論如何不能阻擋的狀況下，若野手傳偏，捕手只能選擇搶前接球。」

陳瑞昌說，因應新規，各隊野手可能都得注意傳球時路徑，若捕手接球落點在靠近三壘邊線，基本上捕手恐難以觸殺跑者，因此野手傳球準確度也連帶受考驗。

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