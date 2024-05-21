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首度大巨蛋主場 悍將砸400萬升級

2024/05/21 05:30

本週五悍將主場首度進駐大巨蛋，將和台鋼展開3連戰，門票預售已破3.5萬張。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕相隔1個半月，中職本週重返大巨蛋，5月24日起由富邦悍將擔任主場，和台鋼雄鷹展開3連戰，為了主場首度前進大巨蛋，富邦斥資400萬元升級現場音響和燈光，3戰門票預售已超過3.5萬張。

週五起和台鋼3連戰

富邦將在25日賽後安排周湯豪和曾沛慈開唱，26日賽後則是金曲歌后蔡健雅和金曲原民歌王葛西瓦，為了帶給球迷最頂級的音樂饗宴，不惜鉅資建置演唱會規格的音響、燈光和雷射特效等設備，25、26日並分別邀請已取得巴黎奧運門票的「拳擊女王」陳念琴和「桌球一姐」鄭怡靜開球。

3戰預售票 已逾3.5萬張

富邦本週的大巨蛋3連戰，熱區和熱力區門票都早就完售，25日的悍將中學主題日更已售出近8成，3戰合計超過3.5萬張；而味全龍繼開幕戰後，也將於5月31日到6月2日在大巨蛋主場和中信兄弟3連戰，其中6月1日門票預售已超過2萬張。

月底還有龍象戰接檔

統一獅本週則在台南主場進行復古月的壓軸活動，24日起和中信兄弟3連戰，由中職勝投紀錄保持人潘威倫打頭陣，本季首度先發，挑戰生涯150勝里程碑，26日舉辦「綠色坦克」高國慶引退賽，已轉任二軍首席教練的高國慶，當天將一日限定以球員身分回歸，並擔任先發指定打擊、第1棒。5月24日當天也邀請林朝煌和曾翊誠回到台南球場擔任開球貴賓，25日則邀請曾智偵回娘家。

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