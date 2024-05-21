美日職通算200勝 達比修準備幹大事

美日職生涯挑戰200勝

第3位站上200勝日投

達比修有完成美日職通算200勝壯舉，再4勝就能超越黑田博樹締造新猷。 （法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕37歲的達比修有昨以7局僅被敲2支安打無失分，率教士9：1大勝勇士，教士勝率重返5成，他也完成個人美日通算200勝的壯舉，有機會成為美日通算最多勝的日籍投手。

再4勝就能締造新猷

達比修是繼201勝的野茂英雄、203勝的黑田博樹之後，第3位美日通算勝場數站上200勝的日籍投手，且本季已累計4勝，只要再4勝就能締造新猷，他說：「我們都知道野茂英雄和黑田博樹有多棒，能多靠近他們一點就讓我備感榮耀，也有了繼續前進的信心。」

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除了達成里程碑，達比修已連4場先發無失分，不但將個人連續無失分局數推進至25局，更成為隊史連4場先發都至少投滿5局且無失分的第1人。教士教頭席爾特毫不掩飾對達比修的敬意，指出每場比賽都始於先發投手的表現，而他的表現無比傑出，美日職累計的200場勝利更是驚人壯舉。

大谷再見安 助道奇險勝紅人

視達比修為偶像的道奇球星大谷翔平，今年雖因復健無法登板、美日通算勝場數停在80勝，但他昨擊出生涯第2支再見安打也是轉隊道奇後首支，助隊在第10局以3：2險勝紅人。大谷認為達比修讓他印象最深的是，非但沒有衰退，每年都在不斷進化。

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