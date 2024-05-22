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NBA》東冠今G1鬥法 綠衫軍奪冠呼聲高

2024/05/22 05:30

東部冠軍戰開打，塔圖姆（左）能否率領塞爾提克抵擋來犯的溜馬大軍，G1戲碼結局今將揭曉。 （資料照）

前言：NBA季後賽分部冠軍戰今天登場，外界耳熟能詳的招牌球星詹姆斯、柯瑞、杜蘭特甚至年度MVP約基奇等人，都已提早打包，改由年輕世代當道。扳倒衛冕軍金塊的「新狼王」愛德華茲將對決「歐洲金童」東契奇，塞爾提克一哥塔圖姆迎戰哈里伯頓，人人都想證明自己是新生代霸主。（記者粘藐云）

溜馬當家後衛哈里伯頓表示，能夠接連爆冷闖進分部冠軍戰絕非僥倖。（資料照）

溜馬季後賽進攻效率第1

〔記者梁偉銘／綜合報導〕連續3年勇闖東部冠軍戰的塞爾提克，今G1主場迎戰重建成功的溜馬，進攻效率數一數二的兩大勁旅，可望上演「火力對決」。儘管禁區大將波辛傑斯腿傷未癒持續休兵，經驗豐富的綠衫軍仍被各界普遍看好，塔圖姆能否率領東霸天擋住哈里伯頓為首的客軍踢館？答案上午揭曉。

溜馬自2014年以來首度重返東部決戰，本季例行賽場均123.3分高居全聯盟之最，進攻效率則僅次於塞爾提克；季後賽西亞卡姆、哈里伯頓這對主力鋒衛手感發燙，連帶提升溜馬進攻效率躍居第1，也把塔圖姆、J.布朗、D.懷特「三星當家」的綠衫軍擠至第2，如今面對「下剋上」來勢洶洶的不速之客，懷特信心滿滿回應：「這將是個挑戰，他們攻勢兇猛，我們也喜歡這麼做，所以會很有趣。」

2軍季後賽第7回交鋒 塞爾提克佔上風

這將是兩支老冤家第7回季後賽交鋒，過去塞爾提克4度勝出，包括前次2019年首輪直落4橫掃，儘管歷史數據佔上風，目前奪冠賠率也暫居領先，甚至塔圖姆還是總冠軍戰MVP大熱門，隊友布朗不敢輕敵：「你只能全心專注在眼前最重要的事，這是團隊作戰，不容許任何人分心。」

至於溜馬當家後衛哈里伯頓則強調，接連爆冷絕非僥倖，「我們做了許多努力，才能走到這裡，而且期望贏得更多。」

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