晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA新世代浪潮起 不甩巨星殺無赦

2024/05/22 05:30

今年4支晉級分部冠軍戰的隊伍，頭號球星都是20幾歲年輕人，「新狼王」愛德華茲則年僅22歲。（資料照）

分部冠軍戰4隊 頭牌都20多歲

25歲的東契奇將率獨行俠迎戰灰狼，力拚西部冠軍。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA新世代球星崛起，今年4支進到分部冠軍戰的隊伍，頭號球星皆為20幾歲年輕人，且這4隊主要輪替陣容中，僅6名球員超過30歲，顯示新世代浪潮已來襲。

NBA官網專文講述關於今年季後賽世代變遷的話題，年輕球星已成為角逐總冠軍的主角。4隊頭號球星中最年長的塔圖姆僅26歲、東契奇25歲、哈里伯頓24歲，愛德華茲甚至只有22歲。

厄文：上場都像要殺了我們

32歲的獨行俠後衛厄文觀察，「他們無所畏懼，不再把超級巨星視為尊敬對象，而是想改寫我們的紀錄，每次上場都像要殺了我們一樣。」他認為，東契奇這樣的特質很明顯，他不害怕去跟世界上最好的球員對抗，這就是冠軍的自信。

愛德華茲在今年季後賽場均貢獻28.9分、6.2籃板、5.9助攻，率領灰狼和金塊血戰7場，睽違20年再度重返西部冠軍戰。

NBA官網指出，灰狼雖以窒息式防守聞名，但獨行俠的防守能力也不遑多讓，他們在季後賽的防守效率110.6，微幅落後給灰狼的107.6；只是對於獨行俠而言，較吃力的是禁區戰力，灰狼坐擁「雙塔」湯斯、戈貝爾，恐怕會令達拉斯大軍吃一些苦頭。

不過，NBA官網仍看好獨行俠以4：3過關，他們後場有經驗豐富的厄文把關，加上天賦十足的東契奇，灰狼恐怕得仰賴愛德華茲場場爆發，才有機會贏下系列賽。

官網預測獨行俠拿西冠

台灣球評古硯偉則看好灰狼以4：3勝出，「灰狼的防守紀律應是這20年來少見的強度，但和前一輪對手丹佛不同的是，獨行俠兩名後衛厄文、東契奇能力佳，如何防守Luka的擋拆，會是一大重點。」

至於NBA官網提到的經驗問題，古硯偉認為，即便灰狼團隊年輕，但戈貝爾、湯斯都有豐富季後賽資歷，加上36歲資深球員康利坐鎮，經驗方面不會是太大的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。