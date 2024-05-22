NBA新世代浪潮起 不甩巨星殺無赦

今年4支晉級分部冠軍戰的隊伍，頭號球星都是20幾歲年輕人，「新狼王」愛德華茲則年僅22歲。（資料照）

分部冠軍戰4隊 頭牌都20多歲

25歲的東契奇將率獨行俠迎戰灰狼，力拚西部冠軍。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA新世代球星崛起，今年4支進到分部冠軍戰的隊伍，頭號球星皆為20幾歲年輕人，且這4隊主要輪替陣容中，僅6名球員超過30歲，顯示新世代浪潮已來襲。

NBA官網專文講述關於今年季後賽世代變遷的話題，年輕球星已成為角逐總冠軍的主角。4隊頭號球星中最年長的塔圖姆僅26歲、東契奇25歲、哈里伯頓24歲，愛德華茲甚至只有22歲。

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厄文：上場都像要殺了我們

32歲的獨行俠後衛厄文觀察，「他們無所畏懼，不再把超級巨星視為尊敬對象，而是想改寫我們的紀錄，每次上場都像要殺了我們一樣。」他認為，東契奇這樣的特質很明顯，他不害怕去跟世界上最好的球員對抗，這就是冠軍的自信。

愛德華茲在今年季後賽場均貢獻28.9分、6.2籃板、5.9助攻，率領灰狼和金塊血戰7場，睽違20年再度重返西部冠軍戰。

NBA官網指出，灰狼雖以窒息式防守聞名，但獨行俠的防守能力也不遑多讓，他們在季後賽的防守效率110.6，微幅落後給灰狼的107.6；只是對於獨行俠而言，較吃力的是禁區戰力，灰狼坐擁「雙塔」湯斯、戈貝爾，恐怕會令達拉斯大軍吃一些苦頭。

不過，NBA官網仍看好獨行俠以4：3過關，他們後場有經驗豐富的厄文把關，加上天賦十足的東契奇，灰狼恐怕得仰賴愛德華茲場場爆發，才有機會贏下系列賽。

官網預測獨行俠拿西冠

台灣球評古硯偉則看好灰狼以4：3勝出，「灰狼的防守紀律應是這20年來少見的強度，但和前一輪對手丹佛不同的是，獨行俠兩名後衛厄文、東契奇能力佳，如何防守Luka的擋拆，會是一大重點。」

至於NBA官網提到的經驗問題，古硯偉認為，即便灰狼團隊年輕，但戈貝爾、湯斯都有豐富季後賽資歷，加上36歲資深球員康利坐鎮，經驗方面不會是太大的問題。

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