獅關鍵止敗 接招棄將今記者會

獅隊投打發威，完封龍隊中止連敗。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在上週三宣布開除黃勇傳後，統一獅罕見繳出單週4戰僅1勝的成績，昨則在「勝投王」勝騎士先發7局飆8K無失分帶領下，以5：0擊敗味全龍，終止2連敗。獅隊總教練林岳平認為本週是「很重要的一週」，也樂見有好的開始，他對黃勇傳今天下午要召開記者會則表示，「我也很想知道他要表達的內容。」

龍隊王維中本季7度先發勝投仍未開張。（記者林正堃攝）

獅隊上週三發出兩份新聞稿，先是宣布黃勇傳因嚴重違反球隊紀律遭開除，而後再公布林靖凱因左膝十字韌帶撕裂的消息。 連續兩波戰力折損，顯然也影響到獅隊士氣，上週4戰就吞3敗。

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獅隊勝騎士先發7局無失分，飆出8K奪勝投，達成中職生涯百三振。 （記者林正堃攝）

勝騎士7局好投

投手雙冠王

開季拿下先發5連勝的勝騎士，也是在上週三對富邦悍將先發7局失1分，卻未得到隊友半分支援才吞下本季首敗，昨率隊到天母踢館，他用93球就投完7局，賽後以6勝和61次三振暫居投手「雙冠王」。

勝騎士則把球隊勝負擺在個人成績前面，他表示：「其實沒有多想，一直以來就是讓球隊繼續贏球、保持第1，然後一路殺進台灣大賽。」

今年從韓職回鍋的勝騎士，表現依舊亮眼，媒體問及「餅總」林岳平是否擔心他再被韓職挖角，餅總則笑說：「應該不會了啦，如果會的話，應該會換隊。」接著又說，「如果別隊找他，他又有意願，我只能祝福。」

王維中先發4.2局

本季1勝難求

龍隊則由王維中進行本季第7次先發，他去年45場出賽全為後援，今年調回先發角色，但本季最多只投到5.2局。昨面對「獅王」，王維中共用103球卻僅投4.2局，前兩局各失1分，4局上更被首名打席潘傑楷轟出陽春砲，5局上連續被敲兩支安打後，又讓對手以高飛犧牲打送回1分，本季累計0勝3敗。

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