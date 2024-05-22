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衝本壘大開綠燈 勿忘波西條款本意

2024/05/22 05:30

中職本壘攻防新規28日上路，在不影響跑壘員路徑前提下，將考驗野手傳本壘準度。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、倪婉君／連線報導〕中職下週二（28日）兩項新規正式上路，包括挑戰權限放寬為「2+N」次、本壘攻防「無法避免的碰撞之認定」相關但書取消，這個罕見季中緊急翻修的新政策，是否讓比賽更順暢公平，或是徒增變數，還需比賽案例來驗證。

本壘攻防新規 壓力在野手

樂天桃猿日籍教頭古久保健二認為，新規的本壘攻防「波西條款」只是將但書拿掉，「原本捕手在接球前就不能阻擋跑者，日後也會提醒自家捕手跟野手們。」

富邦悍將捕手教練劉家豪說：「無論規則再怎麼改，都跟捕手群說，接到球還是最重要。」劉家豪坦言，相較於春訓，規則若在季中時間點修正，選手要調整會有一定難度。新規在取消但書後，更考驗野手傳本壘準度，悍將外野手申皓瑋說，原本教練就會強調傳球準度，要讓捕手能夠好觸殺。

鐵捕出身的味全龍總教練葉君璋則說，「其實我認為不管捕手有沒有接到球，都該留一個路徑給跑者，這才是對的。」並重申「波西條款」的原意是要保護捕手，呼籲別忘記這個條款的美好本意。

至於挑戰權限的放寬，統一獅總教練林岳平表示自己對於挑戰次數是採「都可以」的尊重態度，但也坦言若未來比賽真的出現「無限挑戰」的情況時，「那場的裁判就會情何以堪。」

餅總說：「以後兩次挑戰失敗結束，只要有成功，就一直延續，既然大家認同這樣，我就接受。」富邦悍將總教練陳金鋒則笑說：「如果都不用挑戰，那是最好。」

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