全勤4棒范國宸 第32場變替補

范國宸（資料照）

〔記者林宥辰／新北報導〕昨富邦悍將主場迎戰樂天桃猿之戰，因雨延到補賽週。原本的賽前打序表上，富邦悍將首度並未在第4棒填上范國宸的名字、原本由高國麟擔任第4棒，開季陷入大低潮的范國宸，得到了喘息機會。

打擊率0.203低潮

延賽獲喘息

開季至今，第4棒是富邦悍將唯一沒換過人的棒次，范國宸全勤出賽31場、118打數，全數是打先發第4棒，打擊率2成03、8打點，本季首轟尚未出爐。若昨比賽打成，本來會是范國宸本季首度替補出賽、悍將第4棒首度換人。悍將總教練陳金鋒透露，昨范國宸右膝傷勢狀況欠佳，因此未先發。

請繼續往下閱讀...

開季至今第4棒從未換人，選手時代堪稱第4棒代表人物的陳金鋒坦言：「要換一個人很簡單，但選手在這個位置要去承受跟學習，其實很不容易。」鋒總說，季前就曾跟范國宸提到，扛球隊中心打者要有堅強意志，而范國宸如今面臨生涯大低潮，他也鼓勵要正面思考、不能逃避。

鋒總的期望，范國宸本人自然也有感受到。范國宸認為，膝蓋傷勢雖春訓就出現，但不影響他的打擊。范國宸說：「主要還是心理，身為球隊中心棒次，成績打不出來難免急躁，往往在不好的結果累積下，負面情緒會較多。」 范國宸也透露，鋒總不時開導、給予他信心。他說：「球隊之前戰績一度起來，自己又沒幫助到太多時，壓力比較大。但最終還是要回歸基本，每天先把基本的做到、攻守都一樣，先把基本做好，再去想比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法