PLG季後賽今開打 猿獅打頭陣

攻城獅高國豪季後賽領軍對抗頭號種子領航猿。（資料照）

〔記者盧養宣／新北報導〕PLG季後賽今晚在桃園巨蛋點燃戰火，由頭號種子領航猿與第4名的攻城獅打頭陣，林書豪明天也將迎來在台灣職籃的季後賽初體驗。

PLG季後賽今晚在桃園巨蛋點燃戰火，領航猿盧峻翔率隊大戰攻城獅。（資料照）

領航猿在球季尾聲擠下夢想家登上例行賽王座，這支聯盟最年輕勁旅靠著洋將沃許本與本土一哥盧峻翔領軍打出驚奇賽季，並在主場締造創紀錄的11連勝，也成了前來踢館的攻城獅難以攻克的關卡。

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攻城獅本季8場對戰領航猿只拿下2勝，2024年還沒開胡，全隊火力幾乎集中在艾夫伯，必須有更多得分點跳出來，當家控衛高國豪例行賽關鍵戰提早復出穩定軍心，季後賽將肩負更多責任。

國王明戰夢想家 全員皆兵

新北國王去年在總冠軍賽不敵富邦勇士，本季迎來林書豪，明天將以第3種子之姿客場出戰夢想家。林書豪在NBA時期與3支不同球隊打過季後賽，包括2019年隨暴龍奪冠，效力CBA北京首鋼時也有經驗，明天將是在台灣的第一次。

林書豪初體驗 盼增對戰組合

林書豪昨表示，目前身體狀況沒問題，已準備好迎接季後賽的高強度，但他也坦言聯盟球隊太少，季後賽與例行賽沒有太大不同，希望能有更多對戰組合。

林書緯曾在第一、二季助勇士封王，上季轉戰國王輸給老東家。他說，很開心能與哥哥林書豪一起打進季後賽，最大夢想就是兄弟倆攜手捧冠，值得一提的是，他每年季後賽都遇到夢想家，是相當熟悉的對手，也盛讚林俊吉本季成長有目共睹，將給國王防守端帶來挑戰。

國王主帥萊恩則指出，迎接季後賽首要之務是全員保持身體健康，也肯定團隊在例行賽林書豪、楊敬敏等人缺陣時仍打出不錯表現，因此雖然對戰夢想家以2勝6敗居劣勢，只要身心狀態做好準備就沒問題。

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