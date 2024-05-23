J.布朗救命彈 綠衫軍加班擒溜馬

塞爾提克在第4節靠著J.布朗三分彈驚險扳平戰局，進入延長賽。（美聯社）

塔圖姆關鍵進球 拔頭籌

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA東部冠軍戰昨開打，塞爾提克在第4節靠著J.布朗三分彈驚險扳平戰局，一哥塔圖姆接力發威，在延長賽終了前42秒投進關鍵三分球，率隊以133：128力退溜馬，拔得頭籌。

溜馬今年季後賽接連淘汰公鹿、尼克，殺進冠軍戰，展現黑馬氣勢。昨強碰聯盟龍頭塞爾提克，第4節最後6秒還領先3分，最後卻讓布朗投進追平三分球。當時領先3分的溜馬，沒選擇用犯規讓布朗上罰球線罰兩球，連湖人一哥詹姆斯都不解，他在推特上指出，這是他決勝時刻領先3分都會犯規的原因。

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溜馬沒犯規 教頭認錯

溜馬總教練卡萊爾也承認錯誤，這場失利完全是他的責任，「我們在這場比賽中做了很多好事，最後卻因一些錯誤而失敗，但這是NBA季後賽，我們必須從中吸取教訓，並且反彈。」

溜馬昨團隊命中率53.5%，優於塞爾提克的47.5%，哈里伯頓繳出全隊最高25分、10助攻，但團隊21次失誤種下敗因。

首戰贏得驚險，昨攻下36分的塔圖姆強調不能自滿，「我們是贏了1場重要的比賽，但這不能證明任何事情，這系列賽還沒結束。」後衛哈勒戴進帳28分，J.布朗26分。

此外，昨因傷缺席的綠衫軍長人波辛傑斯狀況好轉，在東冠第4戰歸隊的情勢越來越樂觀，若塞爾提克闖進總冠軍賽，他很有機會能夠趕上。

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