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狼群圍攻獨行俠 東契奇今拆招

2024/05/23 05:30

東契奇（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違兩年重返西部冠軍戰，東契奇進化成長，還多了老將厄文輔佐，期待率獨行俠更上層樓，只是面對防守與韌性一流的灰狼，今天G1客場將與愛德華茲、湯斯、戈貝爾等主力鋒衛碰撞出火花，獨行俠總帥奇德也盛讚灰狼攻守俱佳，全隊將面臨嚴苛考驗。

愛德華茲（資料照，法新社）

身手全方位的東契奇，今年季後賽表現依舊出色，場均27.3分、9.7籃板、9.1助攻，厄文挹注21.1分，雙衛助獨行俠先後淘汰快艇、雷霆，東契奇也自2022年西冠不敵勇士後，再度爭取總決賽門票。

獨行俠在2002年季後賽首輪曾以直落3橫掃灰狼，本季例行賽對戰則受傷兵影響，1勝3負落後，奇德直言，如今狹路相逢壓力更加沉重，「防守方面，他們是聯盟最好的球隊之一，進攻表現同樣出色。愛德華茲正打出MVP水準，加上康利整合團隊，這對我們絕對是道難關。」

苦等20載才重返西冠舞台的灰狼，準備在7戰4勝系列賽先聲奪人，康利說：「我們之所以能走到今天，是因為我們意識到每場都是最重要，也是唯一的比賽 」

中鋒湯斯則強調，「我們沒有3巨頭，我們有15巨頭！每個人都對團隊意義重大。」

菜鳥入防守第一隊 溫班亞瑪史上首人

此外，馬刺狀元中鋒溫班亞瑪多喜臨門，在榮膺新人王、入選新秀第一隊後，昨又以菜鳥之姿入選年度防守第一隊，再創聯盟史上首見紀錄，其餘4人為灰狼年度最佳防守球員戈貝爾、熱火艾德巴約、鵜鶘瓊斯、湖人A.戴維斯。

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