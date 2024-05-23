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獅的未來 林詔恩威風八面4連勝

2024/05/23 05:30

獅隊林詔恩先發6局只挨一發陽春砲，勇奪開季4連勝。
（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕同為兩年前從平鎮高中畢業，黃勇傳昨下午召開記者會對外說明債務和違紀事件，試圖挽救幾乎告終的職業生涯，當晚林詔恩繳6局失1分優質先發拿下本季第4勝，與中信兄弟徐基麟並列本土勝投王，猶如冉冉升起的新星，正待綻放光芒，平鎮戰友同梯不同命。

邱智呈本季首轟出爐。（記者林正堃攝）

黃勇傳昨記者會結束，媒體詢問統一獅總教練林岳平看法，餅總淡淡地說，不再多談。他更關心林詔恩的表現。

2022年中職選秀獅隊首輪指名二壘手黃勇傳（右三），林詔恩（左一）則在第3輪上榜。（資料照）

6局好投 並列本土勝投王

林詔恩不負教練團所託，只在首局挨吉力吉撈．鞏冠陽春砲掉分，生涯首度投滿6局，拿下勝投和單場MVP，率獅隊以4：2扳倒味全龍。餅總指出，龍隊打線特別針對林詔恩作攻擊，首局雖被轟陽春砲，不過對他而言卻是很好的開局，之後更冷靜面對每個打席，不受挨轟影響。

林詔恩開季豪取4連勝且未嘗敗績，有機會挑戰單季10勝，他表示，對於兩位數勝投順其自然，接下來還有許多場比賽，每一次登板把自己做好，把該表現的表現出來。

前年選秀獅隊先在首輪指名黃勇傳，第3輪再挑林詔恩，同年選秀的平鎮戰友還有「鷹狀元」曾子祐，現已是台鋼當家游擊手，本季打擊率3成43、47支安打都暫居聯盟第2，富邦悍將、台鋼分別在首輪指名的黃保羅、伍祐城，都是球隊積極培養的重要先發戰力。

邱智呈首轟 打擊雙冠王

邱智呈打擊率3成53、53安都暫居聯盟榜首，昨他在7局上轟出兩分砲，本季首轟出爐，為獅隊打下保險分，餅總表示，邱智呈是球隊得分「開關器」，不管上壘、得點圈適時安打和追加分的全壘打，在打線上都扮演重要角色。

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