晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃勇傳強調未涉賭 今17點前等讓渡

2024/05/23 05:30

獅隊選秀第1指名黃勇傳（右）職棒生涯恐告終。（資料照）

〔記者林宥辰／新北報導〕因嚴重違反隊規，前年首輪大物黃勇傳在20歲之齡，上週三遭獅隊火速開除，並提出選手合約讓渡申請。黃勇傳在這一週間，一度更換經紀公司，在新委任的蜂巢行銷經紀代表安排下，昨終於現身說明個人財務狀況。

遭獅隊開除的前職棒球員黃勇傳昨出面說明債務狀況，強調自己未簽賭。 （記者陳志曲攝）

黃勇傳簽約金500萬、今年月薪調至8萬元，簽約金部分則按中職規定，3分之1強制信託，由聯盟和球團共管，黃勇傳目前債務釐清中，信託帳戶內的簽約金尚未能領取，待日後債務釐清確認無打假球疑慮，始可領回。

黃勇傳檔案

昨記者會上，黃勇傳強調欠債為個人行為、且並未涉賭。經紀團隊公布黃勇傳信用卡帳務資訊，每月卡費平均在5至6萬間，並有數個月曾超過6萬。

黃勇傳說，今年2月起在外租房花費約2.7萬、車貸1.5萬和太太孩子開銷，他後來透過多間民間信貸借款，目前約積欠212萬元，現階段透過經紀公司協助做債務釐清。

多次逾假未歸 上週遭獅開除

由於黃勇傳5月曾數度逾假未歸，獅隊下達最後通牒未果後選擇開除。黃勇傳坦言：「一方面擔心債主上門，加上不敢讓球隊教練、長官知道，因此選擇逃避。很對不起統一獅球團，他們一再給我機會，但我沒好好把握。」

按規定，黃勇傳讓渡期效為今天下午5點前，他隊若要吸收，可申請取得黃勇傳合約，若超過1隊欲吸收則以戰績較差隊伍取得。若讓渡申請期限內未有他隊取得，黃勇傳會被視為獅隊無條件釋出的選手。

陷高利貸黑洞 當板模工償債

蜂巢行銷代表透露，目前尚無任何球隊和黃勇傳接觸。而黃勇傳則在記者會上提到，這段期間他擔任板模工。「不管未來有沒有機會，還是想讓外界知道事情經過，才會公開出來說明，也還有心想回來打球。如果沒有機會，也會努力賺錢償還欠債。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。