黃勇傳強調未涉賭 今17點前等讓渡

獅隊選秀第1指名黃勇傳（右）職棒生涯恐告終。（資料照）

〔記者林宥辰／新北報導〕因嚴重違反隊規，前年首輪大物黃勇傳在20歲之齡，上週三遭獅隊火速開除，並提出選手合約讓渡申請。黃勇傳在這一週間，一度更換經紀公司，在新委任的蜂巢行銷經紀代表安排下，昨終於現身說明個人財務狀況。

遭獅隊開除的前職棒球員黃勇傳昨出面說明債務狀況，強調自己未簽賭。 （記者陳志曲攝）

黃勇傳簽約金500萬、今年月薪調至8萬元，簽約金部分則按中職規定，3分之1強制信託，由聯盟和球團共管，黃勇傳目前債務釐清中，信託帳戶內的簽約金尚未能領取，待日後債務釐清確認無打假球疑慮，始可領回。

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黃勇傳檔案

昨記者會上，黃勇傳強調欠債為個人行為、且並未涉賭。經紀團隊公布黃勇傳信用卡帳務資訊，每月卡費平均在5至6萬間，並有數個月曾超過6萬。

黃勇傳說，今年2月起在外租房花費約2.7萬、車貸1.5萬和太太孩子開銷，他後來透過多間民間信貸借款，目前約積欠212萬元，現階段透過經紀公司協助做債務釐清。

多次逾假未歸 上週遭獅開除

由於黃勇傳5月曾數度逾假未歸，獅隊下達最後通牒未果後選擇開除。黃勇傳坦言：「一方面擔心債主上門，加上不敢讓球隊教練、長官知道，因此選擇逃避。很對不起統一獅球團，他們一再給我機會，但我沒好好把握。」

按規定，黃勇傳讓渡期效為今天下午5點前，他隊若要吸收，可申請取得黃勇傳合約，若超過1隊欲吸收則以戰績較差隊伍取得。若讓渡申請期限內未有他隊取得，黃勇傳會被視為獅隊無條件釋出的選手。

陷高利貸黑洞 當板模工償債

蜂巢行銷代表透露，目前尚無任何球隊和黃勇傳接觸。而黃勇傳則在記者會上提到，這段期間他擔任板模工。「不管未來有沒有機會，還是想讓外界知道事情經過，才會公開出來說明，也還有心想回來打球。如果沒有機會，也會努力賺錢償還欠債。」

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