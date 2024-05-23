陳傑憲惋惜勇傳 給出另一種觀點

陳傑憲（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕黃勇傳積欠大筆債務並違反隊規遭開除，中職球員工會理事長、統一獅隊長陳傑憲語重心長地說，「球員從小努力訓練比賽，就為了長大能過好生活，讓大家知道你是誰，我覺得勇傳相當可惜，希望大家愛惜羽毛。」

職棒路恐告終 人生被迫成長

中職歷經多次假球案重擊，導致票房跌落谷底，近年恢復榮景，陳傑憲表示，中職環境變好，選手薪資提升，身為公眾人物必須以身作則，言行舉止要做大家的榜樣， 「勇傳天賦這麼好卻無法繼續在場上發揮，對球團和球迷而言都很可惜。 」

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黃勇傳因債務和誠信問題，職棒生涯恐告終，陳傑憲卻認為不見得是壞事， 「沒錯，勇傳經歷一些不好的事，但卻有助於他的人生，也許會變得更成熟、更不一樣，其他選手也要引以為鑑，會因此沒球可打。 」

陳傑憲感嘆，球員從小到大都在打球，沒讀太多書，懂的東西也不多，常被說「頭腦簡單、四肢發達」，這都需要歷練，長大必須經歷一些事情才會有所成長，包括他自己在內，希望所有選手好好珍惜現在所擁有的一切。

前工會理事長、獅隊老將胡金龍建議，工會可以針對剛進職棒的高中球員開設理財課程，畢竟18歲忽然有一大筆錢，剛出社會對金錢沒什麼概念，像他剛旅美打球都會上財務管理的課程，幫助很大。

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