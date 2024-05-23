18歲大物致富 戴培峰採最保守方式理財

戴培峰（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕前統一獅第1指名黃勇傳昨坦承財務管理不當而欠債212萬，對於像他一樣的高中畢業大物新秀，進職棒如何面對突如其來的「第一桶金」，已是未來新人的課題，富邦悍將狀元郎戴培峰做了很好的示範，強迫自己先存錢是個好選擇。

分4期領560萬 22歲才買車

戴培峰是黃勇傳平鎮高中大幾屆的學長，也都是第1指名的大物，而當年的560萬簽約金更追平中職野手紀錄。戴培峰回憶，簽約金不能一次領，分了4次，一開始約有100萬出頭，幫家裡把舊車換掉，每個月都跟家裡領零用錢，沒什麼現金在身上。

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戴培峰2018年新人年若上一軍領9萬月薪，今年已是主力先發，月薪調高到25萬。他表示，自己不是會亂花錢的球員，家人也覺得剛出社會，身上帶一大筆錢不太好，因此剛進職棒有買過儲蓄險，雖然是最保守的方式，但這是為了存錢，而非賺錢，讓人不會想把錢花掉，「我覺得對沒有理財觀念的人來說還不錯。」

中職首輪新秀簽約金幾乎都500萬起跳，對於18歲的高中大物來說是極大的誘惑，戴培峰不諱言，有聽過有些人拿到一大筆錢，會覺得自己跟以前不一樣，甚至有優越感，這些案例也都給自己警惕。

戴培峰18歲進職棒，22歲才買屬於自己的車，他自認是幸運的人，家人有理財觀念，來到富邦也都遇到好人，不會有人帶他亂花錢。

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