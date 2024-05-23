猿驚險連勝 教頭反省第7局決策

霸威斯（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕樂天桃猿洋投霸威斯昨天投1休4強碰老東家富邦悍將，總計5局掉3分，雖然投得很辛苦，仍率隊以4：3險勝，拿下2連勝，最快明天回桃園球場站上5成勝率。

朱育賢獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

樂天先發霸威斯在17日僅投79球4局就退場，昨天力撐113球先發5局，雖然被擊出8支安打，仍將失分控制在3分。原本總教練古久保健二在4局就要換投，霸威斯自請再投1局，最終取得本季第2勝。

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鍾玉成（記者陳志曲攝）

鍾玉成生涯首安 盜壘遭夾殺

猿隊守護神陳柏豪（左一）驚險守成，拿下第9次救援成功。（記者陳志曲攝）

樂天新秀鍾玉成暌違713天上一軍亮相，擔任九棒，前2打席雖然被三振，但在7局從李東洺手中擊出生涯首安，歡喜收下紀念球。他說，想把首安球獻給在天上的阿公和阿嬤，「保持正面想法，升上一軍就把握好機會。」

不過鍾玉成也在7局繳學費，敲首安上壘的他攻佔三壘，跟一壘的林政華策動雙盜壘戰術，看見捕手傳二壘後，鍾玉成往本壘衝，卻因為啟動時間較慢，最終被夾殺在本壘之前。

古久保坦言，下達這戰術就是要去拚，鍾玉成要再果斷一點，不過也替他緩頰說沒那麼簡單，畢竟打者是左打（朱育賢），不好去判斷起跑時機。而談到下達這個戰術，古久保也反省說道，「這是我的失誤，畢竟朱哥有2支安打，對他滿不好意思的。」

樂天首局就攻破富邦先發江國豪，靠林政華、朱育賢和林泓育3安先馳得點。4局林泓育、馬傑森和馮健庭再敲3安，單局再攻2分；5局朱育賢擊出適時安打，送回超前分，並靠這支適時安打拿下單場MVP。

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